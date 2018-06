'Mosta Man' utilizaba su música para inducir al consumo de drogas: Policía

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Mariano Botero Coy, dijo este martes que cuando se inició la investigación en contra de 'Mosta Man' se percataron que algunas de las letras de sus canciones estaban induciendo, al que las escucha, al consumo de sustancias alucinógenas.

“Llama la atención que aquí tenemos un cantante de música urbana. Vemos la afectación que este hombre inició como distribuidor y posteriormente la afectación que causa a la comunidad”, apuntó Batero Coy en rueda de prensa.

Agregó que “él subconscientemente estaba hablando de cómo inició y cuál el canal de distribución. En algunos de sus discos, no solo describe esto sino que también induce a que muchas personas, que gozan de la música, a través de ella los llevaba al consumo”.

Manifestó que “esa fue una investigación bien hecha y en el transcurso de los días se darán cuenta y de acuerdo a las declaraciones del señor Fiscal General, de la implicación de cada uno de los integrantes de esta banda”.

“Este hombre si está aquí (preso) es porque hay una participación clara del que trae la droga, la comercializa, que indica una participación rectora, pura, ya lo otro es que a través de los discos induce a que los jóvenes, sobre todo, consuman. Hay un disco que es muy diciente: ‘Rótalo’”, dijo.

Ante una pregunta de este periodista en el sentido que si utilizaba los conciertos para distribuir la droga, el general Botero Coy dijo: “usted lo ha dicho. Los conciertos que de una u otra manera él realizaba los utilizaba para la distribución y comercialización de todas esas sustancias”.

Diversidad de drogas

El Comandante de la Mebar sostuvo que la banda ‘Los Leaders’ utilizaba diversidad de estupefacientes que comercializaba al norte de la capital del Atlántico. “No solamente estamos hablando de marihuana sino de cocaína, drogas sintéticas, que muy poco conocimiento tiene la misma institución, la misma ciudadanía y su nivel de afectación es supremamente grave. Entre ellas: anfetaminas, LSD, éxtasis, cómo se reemplazaba una droga con la otra, cómo las mezclaban y ese coctel dejaba muchas consecuencias después en la persona que la consumía”.

“Esta es una investigación que duró aproximadamente dos años. Fue un trabajo integral por parte de la URA de la Fiscalía, donde se tuvieron agentes encubiertos. A través de esa infiltración se pudo penetrar en las entrañas de este grupo delincuencial que fue capturado”, indicó.

“Ellos experimentaban en la mezcla de esas drogas. Hacían galletas de marihuana, harina, mezclaban éxtasis con otras sustancias y otras diversas mezclas que de una u otra manera generaban sensaciones, que hoy a los niños, niñas y adolescentes los está afectando. Por eso es importante decirle a los padres de familia: ojo con los hijos, miren cómo los estamos perdiendo. El Corredor Universitario era el lugar preferido de esta banda delincuencial, el norte de la ciudad, diferentes fiestas. Allí, en algunos sectores, también se logró evidenciar de cómo llegaban a comercializar esos elementos”, afirmó.

Armas y carros

El general Botero Coy agradeció a la Fiscalía y a sus hombres por el trabajo que realizaron. “Felicitar a la URA de la Fiscalía General de la Nación, a nuestros policías de Infancia y Adolescencia y la Policía Judicial por ese trabajo perfecto. Yo le llamaría filigrana pura. Aquí se logró desenmascarar a esos individuos y hoy tienen que responder ante la justicia por los hechos conexos al narcotráfico, distribución y mercadeo de los mismos”.

Indicó que en el operativo no solamente se encontró una cantidad importante de estas drogas sintéticas, de marihuana, de cocaína y otras, “sino que también se encontraron dos armas de fuego y unos vehículos, que sonaría a que es normal, pero no. Éstos llevan también caletas o compartimentos con los cuales distribuían esos estupefacientes al norte de la ciudad”.

Sostuvo que esos carros servían de distribución. “A ellos se les llamaba a domicilio, acudían, recogían a la persona, por la polarización de los vidrios se les facilitaba negociar al interior de los vehículos y luego dejaban a las personas en sitios diferentes a donde los recogían. Esto con el fin de pasar desapercibidos”.

Manifestó que también se utilizaba a menores para distribuir la droga. “Como se podrán dar cuenta ‘Los Leaders’ significa en español repartidores, los distribuidores, y sí hay participación de menores instrumentalizados por estos individuos para afectar a la ciudadanía”.

Aclaró que las personas que quedaron en libertad, era que estaban en el sitio al momento del operativo que se le hizo al sito del artista 'Mosta Man', “pero en la investigación que se hizo ellos no tendrían mayor incidencia, podríamos decir que coincidencialmente estaban ahí. Me imagino que en su labor alternativa de música, estaban contratados por este cantante para hacer lo que ellos saben hacer: música. Por eso la Fiscalía ha tenido a bien de dejarlos en libertad porque no encontraron mayor fuerza probatoria para judicializarlos”.

Por último, manifestó que hay un abogado implicado y “de acuerdo a la investigación está muy involucrado. Yo les podría decir que esa declaración la debe dar el señor Fiscal General de la Nación”.