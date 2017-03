Tres turistas belgas son atracadas por motorizados en el Pie del Cerro

Las turistas, que hace dos semanas llegaron de vacaciones a Cartagena, habían salido de visitar el Castillo San Felipe de Barajas cuando caminaron en dirección a la avenida de El Lago y en el semáforo del puente Las Palmas, a tan solo media cuadra de las instalaciones de este medio, fueron sorprendidas por dos delincuentes en moto que le arrebataron una mochila.

El hurto ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana de este domingo. Una cámara fotográfica avaluada en casi un millón de pesos, una cédula de ciudadanía, una tarjeta de crédito y 200 mil pesos en efectivo se llevaron los hombres, según relataron, aún nerviosas, las mujeres de 26 años cada una, quienes una vez sucedieron los hechos se resguardaron en una heladería.

"Estábamos en la esquina pensando a dónde iríamos, qué otro lugar íbamos a visitar, cuando pasaron los muchachos en una moto y le jalaron la mochila a mi amiga. No supimos bien lo que pasaba hasta que vimos las heridas (moretones y pequeñas laceraciones) en la mano de ella. Ahí supimos que nos habían robado", expresó una de las turistas belgas, que se identificó como Luna Ds.

Al lugar llegó la policía de cuadrante, que pidió los datos a las víctimas para reportar el hecho y tratar de ubicar a los asaltantes.

Las autoridades indicaron que "la cámara de videoviglancia ubicada en la esquina del semáforo capta las imágenes, pero no las graba porque hace parte de la segunda fase del proyecto de cámaras de la ciudad que aún no ha sido activado", por lo que así es aún más difícil dar con el paradero de los delincuentes, pues las víctimas no alcanzaron a anotar la placa de la motocicleta en la que huyeron.

De los asociales, solo se conoce que uno de ellos, el parrillero, vestía camiseta gris, jeans y gorra azul turquí.

La comunidad del sector manifestó que no es la primera vez que un 'raponazo' de estos ocurre en la zona y pidió a la Policía patrullar con mayor frecuencia.