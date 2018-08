Muere deportista que fue arrollada por un taxi cuando iba en moto

De pie y delante de ella, con una gran sonrisa. Así recuerda Edith Monterrosa a su hermana. Y esa gran sonrisa la tenía la última vez que la vio sana y salva, cuando salió de su casa en Flor del Campo para nunca más regresar.

Y es que María del Carmen Monterrosa Morillo sufrió un fatal accidente de tránsito el 25 de agosto pasado, cuando iba en una moto con un amigo que la llevaba hasta la avenida Pedro Romero para coger un taxi hasta su casa.

Eran las 9 de la noche. ‘La Chiqui’, como le decían por cariño sus amigos y familiares a María, salió de su casa hacia la cancha del barrio donde tenía un partido de microfútbol, por un campeonato en el que participaba. Esta era una de sus pasiones. Sin embargo, no pudo jugar, pues el equipo contrario nunca llegó a la cita y se tuvo que devolver a su residencia.

Cuando llegó, se alistó y se cambió. “Ella se me puso enfrente y me sonrió. Le pregunté que qué quería y ella me pidió la pañoleta que yo tenía puesta, y le dije que siempre esperaba que me pusiera la pañoleta para saber cómo se iba a vestir”, expresó Monterrosa.

María se fue a la casa de su amigo Jeison Hernández, quien vive en el sector La Arrocera, en Olaya Herrera. Allí estuvo hablando y departiendo. Pero el tiempo pasó volando y cuando el reloj marcaba las 2 de la mañana, ella le pidió el favor a su amigo, quien es policía, que le diera el chance hasta la avenida Pedro Romero, para poder coger un taxi.

El amigo accedió, aprovechando que tenía turno, por lo que se puso el uniforme y salieron con dirección a la avenida en la moto que conducía el policía.

Se toparon con la tragedia

Familiares de la mujer explicaron que un taxi que iba en sentido contrario quiso, presuntamente, adelantar a otro carro que estaba delante. Mientras hacía la maniobra habría invadido el carril de la moto en la que iban los amigos, chocando aparatosamente.

El golpe fue tan fuerte, que Monterrosa salió disparada y cayó casi diez metros después, quedando inconsciente. Mientras que su amigo quedó tendido y solo sufrió golpes leves.

Tras el choque, personas que estaban cerca llamaron a una ambulancia, que llegó a los pocos minutos. En esta llevaron a la Clínica Barú a la mujer, quien según los médicos tenía un trauma craneoencefálico y los pulmones inflamados porque se le llenaron de sangre, razón por la que le hicieron un drenaje.

Jeison fue llevado por otra ambulancia a la Clínica de Fracturas, pero no sufrió nada grave.

María del Carmen luchó por mantenerse con vida, pero lastimosamente los pulmones y los riñones, según el parte médico, no estaban funcionando, razón por la que el martes a las 4:15 de la tarde, la joven deportista murió. Deja un niño de 3 años y era la quinta de 7 hermanos.