Identifican a joven ahogado en el sector de La Tenaza

El cuerpo de Kevin Andrés Cantillo de Ávila fue encontrado en las aguas de la Tenaza hacia las 10:30 de la noche de ayer.

Álvaro Cantillo, padre del joven, contó que su hijo salió de su casa a las 11 de la mañana de ayer con dirección a Chambacú para disfrutar de un partido de fútbol.

“Mami voy a Chambacú para ver un partido. Él era muy fanático del deporte, le gustaba ver mucho partidos de fútbol”.

No obstante, las horas pasaron y Kevín Andrés no aparecía. “Su mamá me contó que como a la hora recibió una llamada de él donde le decía que no tenía plata y que se le habían perdido los 20 mil pesos, ella le respondió que no importaba y que se regresara a la casa como fuera”, cuenta el papá del joven.

Los padres de Kevin esperaban angustiados su regreso. La tragedia llegó a través de una fotografía en redes sociales. “Ya en la noche cuando ví esa foto y reconocí a mí hijo, me puse mal, se me vino todo abajo”, narró Álvaro.

Kevin Ándres fue hallado desnudo en las aguas de La Tenaza, en la avenida Santander, por un grupo de pescadores. El cuerpo del joven permanece en Medicina Legal.

Kevín se dedicaba a la venta de productos químicos y vivia en la urbanización Altos de Plan Parejo en Turbaco.

Los familiares del joven piden una investigación de las causas en que falleció el joven.