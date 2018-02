Muere mototaxista al ser arrollado por un carro

Gladys Franco González cuenta que su esposo Ángel Manuel Cordero Alarcón estaba trabajando duro en los últimos días para conseguir dinero para comprar los útiles escolares de sus hijos.

Por eso, ayer salió de su casa, en el barrio Rafael García Herrera (detrás de La Reina), de madrugada. Pero en el camino al mototaxista lo esperaba la muerte. A las 4:30 de la mañana, Cordero Alarcón, de 53 años, transitaba en su moto por la vía principal de Blas de Lezo.

Buscaba clientes y luego decidió tomar la Transversal 54, doblando hacia la izquierda, con dirección a El Bosque.

En ese momento, el conductor de un carro, que transitaba por transversal, en sentido hacia El Bosque, se habría volado un semáforo y arrolló al motorizado. Las lesiones que sufrió Ángel, quien deja cinco hijos, le causaron la muerte. El conductor del carro huyó y no lo auxilió. “Un mototaxista que vio el accidente vino a la casa. Yo no lo conocía, pero me avisó de lo que había pasado”, contó Gladys.

Ya el sábado en la mañana, en la misma vía, había encontrado la muerte Daniel Santiago Ortega Rodríguez, de 47 años y oriundo de Ayapel, Córdoba. El hombre iba de pasajero en una mototaxi, bajó de esta y fue arrollado por un jeep colectivo que iba sin control, luego de perder una llanta.

Este vivía en El Bosque y tenía siete años en Cartagena. Era mecánico y se conoció que iba a hacer un trabajo cuando sufrió el accidente.