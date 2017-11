Muere policía luego de sufrir accidente en moto

Durante cuatro años, Eduardo Enrique Calderón Romero fue policía. Prestaba sus servicios en Medellín pero en noviembre decidió venir a visitar a sus seres queridos en Santa Catalina, Bolívar. Sin embargo, su alegría fue fugaz. El 4 de noviembre, al llegar al municipio, sufrió un accidente en moto que le causó una lesión severa en la cabeza, que ayer en la tarde terminó llevándolo a la muerte.

Eduardo tenía 27 años y era oriundo de Santa Catalina. El día del accidente, transitaba en su moto por la vía La Cordialidad, por el sector del mercado de Santa Catalina. “Ya estaba para llegar a su casa, pero como era de noche no vio un resalto, pues este no estaba señalizado, no se veía y se estrelló.

Sufrió una contusión severa en la cabeza. Ese resalto no se veía, después del accidente lo quitaron e hicieron unos nuevos”, indicó Antonio Castro Romero, primo de la víctima. Al policía lo llevaron a la Clínica Madre Bernarda en Cartagena. Los suyos esperaban que se recuperara, pero ayer sufrió un paro cardiaco y murió.