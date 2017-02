Muere tras ser baleado en la terraza de su casa

Orlando Torres Rodelo no pudo más. El hombre mayor murió ayer en la clínica San José de Torices tras luchar durante 20 días contra los balazos que recibió. El hombre fue agredido en el barrio Vista Hermosa. Respecto a su tragedia, hay varias versiones. Una, deja ver que el 14 de enero, Torres, quien era contratista metalúrgico en empresas en Mamonal, retiró un dinero en un banco y luego llegó a su casa.

Se sentó en la terraza y fue entonces cuando fleteros le dieron varios balazos al no hallarle el dinero. Otra versión, indica que fueron sicarios quienes llegaron y le dieron dos balazos en el pecho. La Policía investiga los móviles y hasta ahora no hay nada claro. Su familia no quiso pronunciarse respecto al hecho. De otro lado, está la muerte de un hombre de 67 años, quien se ahogó en un pozo en San José de Chiquito, corregimiento de Turbaco. Sufría de epilepsia.