Mujer denuncia ante la Fiscalía a oficial de Policía por presunto acoso sexual

Cansada de ser víctima de extorsión y de acoso sexual y después de acudir primero a la Sijin y al Gaula sin mayores resultados, Tatiana Álvarez Perdomo decidió llegar entonces hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía para instaurar la denuncia contra el agente de la Policía Nacional, capitán Yeison David Muñoz Jaramillo, quien presuntamente la está extorsionando.

Ella, una barranquillera de 36 años de edad, se presentó el pasado 18 de abril en la URI y allí, con pruebas fotográficas, conversaciones y varias evidencias acusó al agente, que hacía parte del esquema de seguridad del presidente Juan Manuel Santos.

Álvarez Perdomo después de presentar la denuncia ante la Fiscalía en la capital del Atlántico, narró al portal Hora724, lo que vienía pareciendo desde el mes de febrero del 2017, cuando fue contactada por una supuesta mujer que se hacía llamar Andrea Mojica, quien a través de la red social Facebook le escribía preguntándole qué como hacía para mantener su cuerpo escultural. Tatiana le dijo que algunos productos que ella consumía y también con mucho ejercicio.

Ese contacto fue aumentando cada día más hasta llegara contarse cosas íntimas por WhatsApp hasta el punto que la supuesta Andrea Mojica le dijo que un amigo quería venir hasta Barranquilla y qué hotel le recomendaba.

Álvarez Perdomo le buscó el hotel, pero al parecer a última hora el amigo de Mojica no pudo llegar a Barranquilla. Con el pasar el tiempo Andrea le contó que ese amigo le gustaba que la esposa le introdujera juguetes sexuales por el ano. A lo que Tatiana le dijo que eso no le gustaba, que eso no estaba bien.

La amistad crecía y un día cualquiera Andrea le dice a Tatiana que le muestres los seños por internet, pues ella se quería operar los suyos y quería se le parecieran a los de Tatiana. Ésta acepto sin pensar que eso fue el detonante para que Yeison David Muñoz Jaramillo apareciera en escena.

El oficial un día utilizando el supuesto número de Andrea la llama y le dice que quiere venir a Barranquilla. Que el teléfono se lo había prestado Andrea y en esa llamada le dice que quiere llegar a la capital del Atlántico porque quiere que acostarse con ella para que le cumpla la fantasía que a él le gustaba. Nuevamente Tatiana se negó y entonces procedió a bloquearle la cuenta y no contestarle las llamadas.

Entonces se puso a averiguar y es cuando se entera que el perfil de Andrea es el mismo del oficial Muñoz Jaramillo y procede a bloquearlo.

Sin saber cómo, Tatiana volvió a recibir una llamada de otro número y el estaba al otro lado de la línea era el oficial Muñoz Jaramillo, quien le dijo que si no accedía a sus pretensiones él le enviaría las fotos a su marido, quien es otro oficial de Policía, que en estos momentos está radicado en el Tolima. Tatiana narró que en vista de la extorsión de la estaba siendo víctima decide contarle a una hermana y al parecer esta le manifiesta que mire lo qué estaba haciendo porque su marido no se podría enterar de eso.

Tatiana dijo que queriendo que con tener un encuentro virtual con Muñoz Jaramillo podría acabar todo y entonces accedió a tener una video-llamada por Messenger. Narró que le mostró los senos y que mientras eso sucedía el agente Yeison se masturbaba. Ella se creyó que con esto ya el acoso se acaba, pero cual fue su sorpresa que el oficial arremetió y entonces, como Tatiana no le respondía los mensajes, le envió las fotos de ella a su esposo. Y allí supuestamente se acabó el matrimonio de ella, pues su esposo creyó que la estaba engañando con otro.

Con ese triste desenlace de su matrimonio y porque el agente Yeison David Muñoz Jaramillo, seguía acosándola, Tatiana acude primero a la Sijín y al Gaula, pero no obtiene respuestas y fue entonces que recopilando todo las pruebas que tenía decide denunciarlo ante la URI de La Fiscalía de Barranquilla.

LO APARTAN DEL CARGO

A raíz de la denuncia anterior la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional decidió abrirle una investigación y retirado de su función actual.

El comunicado es el siguiente:

La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional informa que:

1. Ante la denuncia presentada por una ciudadana contra el capitán Yeison David Muñoz Jaramillo, quien hace parte de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, por presunto acoso sexual y extorsión, la Institución abrió una investigación disciplinaria a cargo de la Inspección General.

2. En este momento se adelantan las indagaciones correspondientes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados

3.El oficial fue retirado de su función actual dentro de la Policía Nacional como integrante de un grupo de avanzada de protección a personalidades.

4. La Institución reitera su rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad o los derechos de la mujer.

OTRAS MUJERES LO DENUNCIAN

Al parecer la valentía que tuvo Tatiana Álvarez Perdomo de denunciar al capitán Yeison Muñoz y ha permitido que otras mujeres, entre ellas su exesposa, quienes lo acusan de acoso sexual, salgan ante los medios y narren de lo que estaban padeciendo con el oficial.

Natalia Cifuentes Trejos, excuñada de Muñoz, narró a RCN Radio que ella debió salir del país, por los continuos abuso de los que estaba siendo víctima. Incluso, que él se valió de su alto cargo mandar a intimidarla con otros oficiales cuando ella salía a la calle, con el fin de que no lo denunciara.

Cifuentes dijo que le tocó cerrar todas sus redes sociales por miedo a ser víctima nuevamente de acoso por parte del oficial.

La exesposa de Muñoz, Jenny Cifuentes Trejos, manifestó a los medios que ella también fue víctima de abusos durante el tiempo que duró la relación y confirmó que su hermana Natalia tuvo que salir hace tres años del país por el acoso del que venía siendo víctima por parte del oficial.

Y sostuvo que ese es uno de los motivos por los que decidió separarse del oficial; el otro fue que se enteró del acoso que le hacía a su hermana y un tercero, que el Yeison Muñoz la engañaba con otra mujer. Se enteró porque una patrullera que estaba en la Metropolitana de Barranquilla se lo dijo y la oficial también le confesó que ellos habían tenido una relación y la que tuvo que terminar por los presuntos abusos, tanto físicos como verbales, de los que venia siendo víctima.

Luego de estas denuncias se espera que las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación se hagan esperar y puedan esclarecer los hechos de los que se le acusa al capitán Muñoz Jaramillo.