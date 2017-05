Mujer denuncia nueva modalidad de engaño con la que fue robada

Los delincuentes buscan nuevas maneras para poder acceder a sus víctimas. Y el engaño es utilizado para hacerlas caer. Este método habría sido la herramienta para robar a una familia en el barrio Castillogrande. Luego de una simple llamada telefónica, un sujeto terminó llevándose varios elementos de valor de una vivienda.

La dueña del inmueble contó que todo ocurrió la mañana de este jueves. Indicó que alrededor de las 10 a. m., una de sus dos empleadas domésticas recibió una llamada. “Un hombre le habló y le dijo que yo tenía una demanda y que me tenían en la Fiscalía. Luego, el hombre puso a una mujer llorando, y parecía el llanto de mi hija. Entonces le dijo a mi empleada que era mi hija la que estaba llorando. La pasó al teléfono y esta le dijo que por favor entregara todo, que a mí me tenían presa en la Fiscalía”, relató la víctima.

Esta también indicó que el hombre le dijo a su empleada que funcionarios irían a revisar su casa y que para evitar que en la inspección se llevaran las cosas de valor. “Les pidió que les entregara todo y la mujer que decía que era mi hija, lloraba y lloraba”, contó la dueña de la vivienda. Una de las empleadas llamó a la afectada por el robo, explicándole lo que había pasado. La mujer sospechó que se trataba de un engaño y de inmediato dejó su trabajo y fue a su casa, acompañada por un policía. Sin embargo, fue tarde. La mujer dice que al llegar, sus empleadas había entregado todos los elementos de valor que estaban en su escaparate a un sujeto. “Es un robo grande que me han hecho, no me pasó nada, pero es doloroso porque son cosas que uno va adquiriendo con trabajo”, concluyó la afectada.