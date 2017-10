Mujer denuncia presunto abuso policial

Sadia Toral Simancas no olvidará la desagradable madrugada de ayer. A la mujer le causaron una gran herida en la mejilla derecha y ella asegura que el responsable sería un policía. La mujer, de 32 años, contó que todo pasó cuando departía en la terraza de su casa, en Flor del Campo, con su marido y unos amigos.

“Dos policías llegaron y le pidieron una requisa a mi marido. Uno de los policías le vio una cadena de oro y se la quería quitar. Quería agredirlo y yo abracé a mi marido. Tenía una botella en la mano y el otro policía me dio un bolillazo y me la tumbó, partiéndola. Ahí fue que el policía que quería la cadena cogió el pico de la botella y me cortó en la cara”, indicó Sadia.

La mujer dice que los uniformados se marcharon de inmediato y que denunciará el hecho en la Fiscalía. Toral asevera que el policía que la agredió sería el mismo que hace unos meses mató a un perro pitbull en Flor del Campo de un balazo. “Quería agredir a mi marido, pero como este se metió a la casa, mató a su perro”, concluyó la agredida.