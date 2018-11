Mujer es atacada por una vecina y un hombre que entraron a su casa a robar

“Uno espera cualquier cosa de un desconocido, pero no de alguien a quien conoces desde hace años”. Eso fue lo que dijo una mujer que resultó apuñalada en tres ocasiones por otra mujer y un compinche dentro de su propia casa el pasado miércoles.

A las 7:50 a. m. de ese terrorífico día, Helena* (nombre cambiado por seguridad) limpiaba su casa porque estaba esperando a un cliente. Ella es estilista y la peluquería la tiene en su residencia en el barrio Villagrande de Indias 2.

Mientras escuchaba música, Helena recibió la visita de una vecina a quien ella identifica como Johana. Esta le pidió prestado el baño para orinar de manera urgente. Ella no malició que algo extraño podía sucederle y aceptó hacer el favor.

“Cuando ella entra me dice: ‘ay mira me oriné’. Al voltear hacia donde estaba ella, el otro tipo se metió en la casa”, expresó la denunciante, quien añadió que el sujeto, llamado Alfredo, la agarró del pelo le pegó dos cachetadas y luego la arrastró hasta su cuarto. Mientras tanto, Johana cerró la puerta y las ventanas.

Según relató Helena, en la habitación la agredieron física y verbalmente exigiendo que entregara el dinero y las pertenencias.

Tras sentir como revolcaban su cuarto, Helena le dijo a Johana a quien conoce desde hace 9 años, “ya tienes la plata, lárgate de aquí”.

“Jódela para que no hable”, sería lo que la mujer le dijo a su cómplice, incitándolo a que le propinara las dos puñaladas en el seno derecho.

Los gritos de dolor provocaron que la hija de 11 años se levantara y fuera con su hermanito de 2, hasta donde estaba la mamá. Al verla sangrando se asustó y preguntaba qué pasaba.

“Ella (Johana) cogió a mi hijo por el cuello y me amenazó diciendo que si no le daba la plata le sacaba las tripas”, expresó con la voz quebrada, como si estuviera viviendo lo sucedido de nuevo. Luego la señalada del robo se llevó a los menores al otro cuarto para seguir saqueando la casa. Por su parte Helena pensaba en un plan para poder escapar de las manos de Alfredo de quien se dice es de nacionalidad venezolana.

“Como tenía que salir del cuarto para pedir ayuda, se me ocurrió decirles que en la sala había una caleta, porque entre otras cosas, no quería que me siguieran pegando en la cara”, relató la afectada.

Ya en la sala, Helena seguía pensando en cómo salir para pedir ayuda. Pero de un momento a otro se llenó de valor e intentó correr hacia la puerta para escapar, en ese momento, “el tipo me alcanzó y me dio una tercera puñalada en la espalda. Por poco me perfora el pulmón. Fue entonces cuando grité y lo hice tan duro que, según me dicen, se escuchó hasta la otra esquina”, anotó la mujer.

En ese instante los dos supuestos delincuentes salieron de la casa para escapar, pero Helena alcanzó a agarrar a Johana para no dejarla ir y cuando Alfredo se dio cuenta de eso, se devolvió para propinarle otra puñalada. Sin embargo, al ver que una turba se le acercaba emprendió una huida que fue en vano, ya que lo alcanzaron y le propinaron una tremenda golpiza, que de no ser por la policía le habría costado la vida.

Tanto la mujer oriunda de Turbo, Antioquia, como Alfredo fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se definiera su situación judicial. Los denunciantes dijeron que ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, por lo que fueron enviados a San Diego y a Ternera, por el delito de lesiones personales y hurto agravado.

Los presuntos ladrones se habrían llevado $900 mil en efectivo, prendas de oro, ropa y elementos de la peluquería, lo que asciende a casi 6 millones de pesos. Se supo que tras la captura fue recuperado parte de lo hurtado y $380 mil en efectivo que fueron devueltos por la policía.