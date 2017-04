Mujer trans denuncia que la agredieron, en Las Gaviotas

Esos son los delitos de los que asegura haber sido víctima una mujer trans. Ximena Robayo, como se hace llamar, recibió una golpiza y fue abandonada en un caño en Las Gaviotas cuando estaba en estado de inconsciencia. El hecho, que fue denunciado ayer ante la Fiscalía, se remonta a la madrugada del sábado.

Ximena explica que estaba en una discoteca en la entrada de Las Gaviotas cuando se armó una riña entre otras mujeres trans o travestis. “Me salí de la discoteca por eso, ya pasada la una de la madrugada.

Salí con unos amigos e iba caminando en busca de un taxi, pero cuando iba por el puente que conecta a Las Gaviotas con el 13 de Junio, varias de las mujeres trans que peleaban corrieron tras de nosotros. Una de ellas gritó ‘cojan al travesti’, refiriéndose a mí”, indicó Ximena Robayo.

Esta dice que fue entonces cuando las mujeres trans se fueron tras ella y sus acompañantes.

“Corrí, pero me dieron una pedrada en la cabeza. Pese a ello seguí corriendo, pero me dieron otra pedrada. Caí al piso y ahí me alcanzaron, cuando intentaba escapar metiéndome por el caño que está bajo el puente de Las Gaviotas.

‘Linda Gaby’ me golpeó con un palo varias veces, y otras dos mujeres trans que la acompañaban me dieron trompadas y patadas. Quedé inconsciente y me dejaron tirada en el caño. Unos señores que estaban tomando cerca de allí se dieron cuenta de lo que pasaba y llegaron a ayudarme, y me llevaron al CAI del barrio”, contó Ximena, quien sufrió heridas y moretones en distintas partes, así como contusiones en la cabeza. Además, dice que le hurtaron más de $2 millones, una peluca, avaluada en $300 mil, sus zapatos y maquillajes, entre otros elementos personales.

La víctima asistió a un centro médico y luego de conversar con su familia y manifestarle lo ocurrido, decidió ir a denunciar la agresión en la Fiscalía.