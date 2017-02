“Nada justifica lo que hizo”: familiar de taxista que agredió a Jasmín

Meruan Wong Fuentes tiene 27 años, y un futuro lleno de dificultades por delante. El joven se ganaba la vida manejando un camión, en el que transportaba mercancía. Los suyos dicen que trabajaba duro para costear los gastos de su hijo, de 2 años, y que desde hace unos 5 meses empezó a laborar como taxista. Su vida transcurría normalmente. Sus familiares aseveran que no tiene antecedentes y que nunca ha estado metido en líos. Por eso, están atónitos ante la reprochable acción que realizó la madrugada del 21 de enero pasado.

Ese día, como él mismo lo reconoció en un interrogatorio asistido por un abogado ante la Fiscalía, Meruan recogió en el sector de La Castellana a la universitaria Jasmín Álvarez Romero. La golpeó dentro del carro y luego la dejó abandonada junto al Anillo Vial, moribunda. Pero, por qué lo hizo. Es lo que se preguntan sus familiares. Ellos creen que todo habría sido culpa de las drogas y el licor, y tras una confluencia de hechos desafortunados.

“Estuvo mal lo que hizo, nada justifica lo que hizo, pero en estos momentos debemos apoyarlo porque somos su familia. Esta es una situación que ha afectado tanto a la familia de la joven como a la de Meruan, pues hemos tenido que sufrir señalamientos y en la familia nunca habíamos tenido una situación como esta, esto también es doloroso para nosotros. Él está arrepentido y decidió afrontar lo que hizo, y por eso está en la cárcel. Él reconoce que golpeó a la joven, pero no abusó de ella. Y eso quedó demostrado con exámenes médicos legales que le hicieron a la joven”, indicó una familiar del taxista.

“Las cosas malas se juntaron”

La misma familiar de Wong indicó que días antes del suceso, este estaba triste. Se le había juntado varias situaciones difíciles. Tenía problemas con su compañera sentimental, y también había discutido con su madre. Por eso, el viernes 20 de enero se fue a consumir licor para ahogar sus penas, luego de hacer varias carreras. La misma familiar reconoce que después de eso Meruan se drogó y luego, en la madrugada del día siguiente, volvió a coger el taxi que manejaba para trabajar. La idea fue nefasta. Recogió a Jasmín y después la agredió brutalmente, dejándola abandonada.

Al ver que no aparecía, parientes de la joven de 24 años denunciaron el caso. Un amigo de Jasmín que la acompañó a coger el taxi había anotado las placas del vehículo y fue así como se descubrió que era Meruan quien conducía el vehículo de servicio público. Wong fue entrevistado por miembros de la Sijín y dijo que sí había recogido a Jasmín, pero que la había dejado en Crespo. Mintió. “No reconoció que era él quien la había golpeado porque estaba asustado, por miedo. Días después lo vimos raro, preocupado. No pudo con la culpa y por eso el 15 de febrero nos confesó que él sí había golpeado a esa joven. Hablamos con él y acordamos que se fuera a entregar. Al día siguiente, fuimos al comando de la Policía en Manga. Allá lo recibieron, pero dijeron que saliera y que se pusiera a dos cuadras para hacer la captura bien, y allí lo agarraron los de la Sijín. Él se fue a entregar porque quiere afrontar lo que hizo, porque si hubiese estado acostumbrado a hacer cosas malas, simplemente se hubiese ido. Hubiese huido y no se hubiera quedado en la ciudad, tampoco se hubiese entregado. Después de la audiencia que le hicieron el 17 de febrero lo dejaron en la Fiscalía y el martes en la noche -21 de febrero- lo enviaron a la Cárcel de Ternera. No entendemos por qué hizo eso, lo reprochamos porque nadie debe sufrir lo que vivió esa joven, pero Meruan lo está afrontando y tenemos que estar con él porque somos su familia”, aseguró la familiar del taxista.

La agresión, contada por Meruan

Meran Wong contó a la Fiscalía que el 20 de enero terminó de trabajar a las 11 de la noche y llevó el taxi a Los Alpes, donde los dueños. Luego, se fue al sector de la bomba El Amparo, donde empezó a tomar cervezas y a consumir cocaína. Allí estuvo a hasta las 3:30 de la madrugada del día siguiente. A esa hora salió hacia Los Alpes y recogió el taxi, para ganar un poco más de dinero. El siguiente fue el relato que dio a las autoridades sobre lo que vino después.

“Salí a buscar una carrera por la bomba del Gallo y llegué a La Castellana. Al llegar, allí estaba una pareja en la esquina. Me paran y me dicen que me haga una carrera al barrio Crespo. Cuadramos en 18 mil pesos. Le dice algo al muchacho -Jasmín- y después se sube al puesto de atrás. Arrancamos por la Troncal hacía El Bosque directo por el mercado de Bazurto, y entramos al barrio La Esperanza. Ella lleva su teléfono en la mano encendido. Después me metí por La María y salí por el barrio San Francisco. Giré en la curva para subir a Daniel Lemaitre, la muchacha me pega con la mano, no sé si fue por el giro que hice. Yo comencé a darle puño y no se si fue con uno de esos que se desmayó. Antes de eso había vomitado y luego volvió a vomitar, y fue cuando vi que no reaccionaba. Así desesperado me fui por el colegio Liceo Bolívar. Pasé por Canapote, cogí el puente de Canapote, cogí la glorieta del CAI de Crespo y me devolví para coger por el túnel por quien va hacia La Boquilla. Llegué a la vía del Anillo Vial que queda frente a la entrada a Manzanillo del Mar. Paré el carro, la saqué. Me fui hacia el sector de la Terminal de Transportes y a lavar el carro a baldes, al frente del motel Indiana, me fui para la casa y después trabajé hasta las 11 de la noche”.

Jasmín escribirá un libro

Mientras el taxista es procesado, Jasmín Álvarez sigue recuperándose en su casa, en Crespo. Un miembros de la Policía sigue custodiándola y la joven avanza a grandes pasos en su proceso de poder retomar su vida con todas sus capacidades físicas y mentales. Su tío Javier Méndez indicó que la recuperación va viento en popa y que día tras día da muestras de mejoría. Habla mejor y sus ideas son más claras. Su motricidad ha mejorado y sigue en el proceso de volver a caminar normalmente.

“Estamos contentos, es una bendición. Recordar el estado como quedó y ahora verla recuperándose nos llena de alegría. Sigue con fisioterapias y se le sigue trabajando la parte psicológica. Aún no está en condiciones para dar una entrevista, pero más adelante seguro lo hará”, indicó Javier Méndez. Este también dijo que luego de recuperarse, Jasmín tiene pensado escribir un libro. Explicará el horror que vivió. “Hay un propósito con la salvación de su vida, ella quiere escribir el libro y contribuir para que casos como el de ella no se repitan. Es una luchadora y va a salir adelante”, dijo el tío de la joven.