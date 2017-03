"No creemos que se haya suicidado": hija de hombre hallado muerto en motel

“Deja a esa mujer, esa mujer está enferma”, le dijo un amigo a Javier de Jesús Martínez Martínez hace un tiempo. El hombre se refería a Margarita Rocha Castro, con quien Martínez tenía una relación amorosa. Todo indica que la situación entre Javier y Margarita era traumática, luego que se separaran y quisieran retomar la relación, pero todo terminó en tragedia el viernes en la madrugada, pues después de la pasión vino la muerte.

Estaba en un motel en Las Palmeras, y Margarita indicó a las autoridades que Javier la agredió con un arma blanca y luego se suicidó, al ver lo que había hecho. Sin embargo, la mujer de 37 años fue capturada por la Policía Metropolitana y llevada el mismo viernes en la tarde a audiencia, ante un juez de Garantías. El togado halló válidos los argumentos de la Fiscalía, que indican que Rocha podría estar tras la muerte de Javier y por ello le imputaron el cargo de homicidio. La mujer no aceptó el cargo, pero la aseguraron. Le dieron casa por cárcel.

Ayer en la mañana, los parientes del difunto llegaron a la morgue de Medicina Legal a reclamar el cuerpo de este para darle cristiana sepultura.

Contaron que Jesús tenía 51 años y vivía en el barrio El Paraguay, con su madre y un hermano. Deja tres hijos. “Cuando conoció a Margarita ya él tenía tres hijos, y ella uno. Duraron cinco años, pero luego terminaron y él buscó otra pareja. Ella lo llamaba y perseguía. Nos llamaba a nosotros que somos sus familiares para contarnos cosas de él. Yo le dije una vez que si ya el no quería estar con ella, que dejara de buscarlo. En el tiempo que estuvieron juntos, ellos nunca se agredieron, todo fue tranquilo. Mi papá era un hombre alegre, calmado y no le gustaban los problemas”, indicó una hija de Martínez.

Tiempo después de la ruptura amorosa, Javier, quien trabajaba como supervisor de despacho en una empresa de lácteos y cursaba séptimo semestre de Psicología, retomó conversaciones con Margarita y todo indica que la reconciliación iba bien. El jueves en la noche se fueron al motel El Paraíso del Conde. Unas dos horas después, a las 12:30 a. m. del viernes, la supervisora oyó ruidos en la habitación y llamó a la Policía. Al llegar, uniformados hallaron a Javier muerto y a Margarita herida. La mujer fue capturada y luego la llevaron a la Clínica Madre Bernarda.

“En la mañana del viernes, al ver que mi papá no aparecía, llamamos a la casa de Margarita y allá nos dijeron que ella no estaba, que había salido desde temprano con su hijo. Volví a llamar y pedí que me dieran información, pero no fue posible, y a esa hora ya la familia de ella sabía que la tenían en una clínica, sabían lo que había pasado, pero no nos dijeron. Como a mi papá no le gustaba contar cuando estaba enfermo, para no preocuparnos, pensamos que era que estaba hospitalizado y no había dicho nada, o que lo habían secuestrado”, dijo la misma hija del difunto.

Después de ires y venires, a las 3:30 p. m. del viernes, los parientes de Javier se enteraron de su muerte. Ellos no creen que se haya suicidado, ni tampoco que este haya agredido antes de ello a Margarita. Sospechan que Margarita podría estar implicada en la muerte, pues se dice que el difunto tenía más de 20 heridas y no creen que haya podido hacérselas él mismo. “Ella nos llamó el viernes en la noche para decirnos que le creyéramos, que él la había agredido y luego se suicidó. Hoy (ayer) en la mañana nos volvió a llamar para decirnos lo mismo. No creemos esa versión. Si a mi papá lo agredieron, tuvo que ser que estaba dormido o le echaron algo, porque así despierto no iban a poder matarlo”, indicó la hija de Martínez. Otro pariente de este confirmó que en la audiencia de Garantías, no aceptó cargos por homicidio y que desconoce cuál fue el motivo por el que el juez que presidió la diligencia le dio prisión domiciliaria y no la envió a la cárcel.