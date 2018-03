No hay denuncias de violaciones o raptos de niñas en Cartagena

Las autoridades realizan indagaciones para determinar la veracidad de una delicada situación denunciada por una trabajadora sexual. (Lea aquí: Hacen grave denuncia sobre un "Tour de la Violación" en cercanías a Cartagena)

Esta indicó que habría una red delictiva dedicada a atraer extranjeros a la ciudad, sobre todo israelíes, para ofrecerles violar a jovencitas entre los 13 y 18 años, en una finca en las afueras de Cartagena. Incluso, dijo que algunas de las víctimas serían raptadas en las calles de la ciudad en la noche o la madrugada, y que luego algunas desaparecían.

Explicó que otras, jóvenes de 18 años conscientes de ejercer la prostitución, serían llevadas a casas con la promesa de encontrar clientes, pero que luego eran drogadas y llevadas a la finca, donde eran soltadas en campo abierto durante la noche, para que los extranjeros las persiguieran en la penumbra y las violaran, entre 3 o 5 hombres, como si se tratara de la caza de un animal. Aseveró que por ello las víctimas eran abandonadas sin ningún tipo de pago.

La trabajadora sexual, que no se identificó por seguridad, denunció el hecho en la cadena radial RCN. Relató que el servicio era denominado el “tour de la violación” y que ella presenció lo que pasaba una vez que llegó a donde se hacía la “cacería” con uno de sus clientes. Sin embargo, fue enfática en decir que no sabía que en ese lugar realizaban las supuestas prácticas e indicó que era de lo más sucio que había visto en los años que lleva en el mundo de la prostitución.

Sin embargo, las autoridades locales no tienen indicios de que esas violaciones estén ocurriendo. Este medio conoció que la Policía Metropolitana recibió la denuncia desde hace cuatro semanas y desde entonces se hacen trabajos de investigación con Policía de Infancia y Adolescencia y miembros de la Sijín, en toda la ciudad, y en especial en la Zona Norte e insular. Sin embargo, hasta ahora no hay indicios de la situación. Tampoco denuncias de abusos o violaciones.

Respecto a los secuestros de niñas en las madrugadas o noches, se supo que en la Fiscalía Seccional Bolívar no hay denuncias por tales motivos. En todos los casos de menores desaparecidas denunciados ante el ente, las menores han sido encontradas. Tampoco hay denuncias de niñas abusadas en las condiciones a las que hace referencia la trabajadora sexual.

De igual forma, se conoció que no hay denuncias de este tipo en Medicina Legal o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Pese a todo, las autoridades locales realizan indagaciones para esclarecer lo que ha denunciado la trabajadora sexual. Las autoridades no han podido establecer diálogo con la denunciante. Esta señaló en la entrevista que no da la cara por temor y que luego de la situación abandonó el país.