“No sabemos por qué hizo eso, él no era agresivo"

Lo que empezó como una relación amorosa entre Damián Julio Quintana y Danilsa Niño Leal, terminó convertida en una trágica historia que tuvo un desenlace definitivo ayer en la mañana en un hecho insólito.

El hombre baleó a su expareja cuando iban a bordo de una buseta en el Pie de La Popa. Creyendo que estaba muerta, bajó del vehículo y se suicidó dándose un balazo en la cabeza.

(Lea aquí: Frente al Castillo San Felipe, hombre se pega un tiro tras dispararle a su mujer)

Danilsa tiene 49 años y se conoció hace varios años con Damián. Ella tiene 3 hijos de una relación anterior y él deja 2. El hombre de 51 años, quien vivía en un apartamento que le dejó su padre en Ternera, entabló una relación con Danilsa.

Los parientes de Damián dicen que este no era agresivo y que nunca agredió a Niño Leal mientras estuvieron juntos. Con eso coinciden los familiares de Danilsa.

Sin embargo, a finales del año pasado vinieron las discusiones y los problemas. Y en diciembre la mujer de 49 años decidió terminar la relación e irse a vivir con sus hijos en San José de Los Campanos.

Allegados de Danilsa dicen que desde entonces este empezó a asediarla. Se le aparecía cerca de su casa y hasta cuando esta iba a donde labora como cocinera. “En una ocasión la amenazó. Los hijos de ella son testigos de esos problemas”, indicó una familiar de la mujer.

Danilsa salió ayer bien temprano de su casa y tomó una buseta de la ruta Ternera para ir a su trabajo. Según indicó el general Luis Poveda, comandante de la Policía Metropolitana, Damián estaba cerca y abordó la misma buseta.

El hombre se sentó junto a Danilsa y empezó a pedirle que regresara con él. Como esta le dijo que no, empezaron a discutir. El conductor notó la discusión, pero creyó que no pasaría a mayores. El viaje llegó hasta el Pie de La Popa, cuando el vehículo transitaba por la avenida Pedro de Heredia, a las 6:35 de la mañana. Todo indica que ante la negativa de Niño Leal, su exmarido sacó un revólver de cañón largo que llevaba en una mochila y le disparó en dos ocasiones.

Los gritos no se hicieron esperar. El conductor detuvo el vehículo y cuando todos quisieron ver, Danilsa ya estaba empapada en sangre. Una de las balas la impactó en el rostro, pero quedó consciente.

Creyendo que la había matado, Damián bajó de la buseta y se pegó un balazo en la cabeza, muriendo en el acto. Junto a este quedó el arma que utilizó. El conductor, un pasajero y el esparrin de la buseta llevaron en el mismo vehículo a la herida, dejándola en la Clínica Cartagena del Mar.

La víctima llegó consciente al centro médico, ingresó caminando. Se conoció que el proyectil le afectó el maxilar superior izquierdo y se alojó junto a su cráneo. Ayer esperaban a un cirujano maxilofacial para que le hiciera una cirugía y analizaban si le extraían el proyectil. No puede hablar por la herida y no le han dicho que Damián está muerto.

“Ella está fuera de peligro y va a entrar a cirugía, el proyectil está alojado en la base del cráneo”, indicó el general Poveda, quien indicó que el arma que utilizó Damián no era suya y que investigan con el sistema nacional de armas del Ejército si esta tiene salvoconducto. Explicó que el hombre tenía una anotación, ya que en una oportunidad fue denunciado por una hermana a la que habría agredido cuando discutían por la posesión de un inmueble.

La Policía señaló que Julio Quintana trabajó como soldador y ahora era mototaxista. “No sabemos por qué tomó esa determinación, él no era agresivo. Nos ha dejado sorprendidos, porque no sabemos cómo ni de dónde sacó ese arma. Hace rato no lo veía, lamento verlo ahora en esta situación”, dijo un pariente de Damián.