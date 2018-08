“No se está esclavizando, no hay explotación sexual”

Luego que la Fiscalía anunciara el rescate de 49 mujeres en tres establecimientos nocturnos en el sector El Amparo, entre ellas 23 venezolanas, porque habrían estado siendo sometidas a trata de personas y esclavitud sexual, un representante de estos negocios salió al frente de los señalamientos.

Se trata del jurista Emerson Córdoba, quien dice que las mujeres que prestan servicios sexuales en El Cacique, Chica Rica y Chica Linda, donde se hicieron los operativos, lo hacen de manera voluntaria.

“En ningún momento se está esclavizando, no hay explotación sexual. Esto está siendo desmentido por las mismas niñas. Unas de ellas están detenidas y otras siguen dentro del establecimiento”, explicó Córdoba, quien funge como apoderado judicial del representante legal de los negocios.

En su momento, la Fiscalía explicó que las venezolanas rescatadas eran engañadas y que les hacían falsas promesas, para luego obligarlas a prestar muchos servicios sexuales y atender a turistas. Además, que a estas les decomisaban sus documentos y que les tenían una lista donde relacionaban deudas por alojamiento y alimentación. También que tenían personas que se encargaban de controlarlas.

“Hoy la autoridad judicial, en este caso la Fiscalía, está revictimizando a estas niñas. Independientemente de la condición que tienen por el problema de su país, la autoridad hoy, por las condiciones de ser venezolanas, por estar aquí en una condición difícil, las trae como si fueran unas mujeres que están siendo explotadas sexualmente, cuando aquí ellas están bajo su voluntad. Están libres, no hay ninguna clase de restricciones para ellas, están en buenas condiciones. Eso de las listas de precios, son los apuntes por deudas que tuvieron por servicios en el salón de belleza que tenemos, que se llama Nicolle, o por algún consumo que se haya realizado o cosas por el estilo”, dijo Córdoba.

Este expresó que está mirando cuáles son las imputaciones que hay sobre el representante legal y sobre los establecimientos para tomar medidas, pero que ello se le ha dificultado porque todo el proceso es manejado desde Bogotá. “Hasta los investigadores los trajeron de allá. Estamos recolectando material probatorio para salir a desmentir todas estas versiones y tomar las acciones judiciales del caso”, señaló.

Así mismo, varias trabajadoras sexuales venezolanas que trabajan en estos negocios manifestaron que no se sienten esclavizadas ni explotadas, y que están en el lugar por su voluntad.

Una de estas explicó que hace dos años trabaja en estos lugares. Allí vive y dice que “le va bien”.

“Somos libres de hacer lo que queramos. Nunca he tenido deudas eternas, nunca pasó eso. En este negocio estoy bien, cómoda, no me han rescatado de nada”, dijo la joven.

Esta aseguró que por la alimentación y por quedarse en el lugar paga 15 mil pesos diariamente. Además, que por cada uno de los clientes que atendían, le pagaban 60 mil pesos al establecimiento y que esto era por el costo de la habitación y los servicios que ello genera.

También que las condiciones en las que viven son dignas y que los túneles que hay simplemente son pasillos que comunican a los establecimientos.

“Las chicas -venezolanas- están en Migración y están pasando necesidades. No se les ha brindado ninguna clase de alimentación y han pasado 36 horas detenidas. Allá sí están siendo vulneradas. A nosotros como establecimiento nos ha tocado colaborarles en el tema alimentario. No les han dado alimentación adecuada. Les ha tocado tomar agua de la llave y las están presionando para que digan cosas contra los establecimientos como si fueran víctimas de la explotación sexual. Bajo su voluntad quieren que firmen documentación. Es peligrosa la actividad que está ejerciendo Migración Colombia con la Fiscalía”, expresó Córdoba.

Sin embargo, la Fiscalía asevera que tiene en sus manos los elementos para demostrar que en estos negocios nocturnos se da la trata de personas.

Así mismo, sigue los procesos de extinción de dominio contra los tres inmuebles. “No tenemos detalles de eso, pero ahora mismo los tres establecimientos no están sellados. Están funcionando”, explicó Córdoba.

Pese a lo dicho por este, el Distrito señaló que se activó el Comité Interinstitucional Antitrata de Personas, que se encargará de la valoración médica, verificación de la identidad de estas mujeres. “Se harán procesos administrativos de manera individual para analizar cada caso, en particular teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, el debido proceso y restablecimiento de sus derechos”. (Lea aquí: Ruta de atención para las 23 venezolanas esclavizadas sexualmente en Cartagena)

El director de Migración Colombia, Néstor Castro Castañeda, indicó que de las 23 venezolanas encontradas en los tres establecimientos de comercio nocturno, cinco estaban indocumentadas y con apoyo de la representación consular de Venezuela se adelanta la validación de sus identificaciones.

“Ahora viene el proceso de identificación de cada una de ellas y se analiza si alguna infringió la normatividad migratoria, lo que podría terminar en un proceso de deportación, o en algunos casos el retorno voluntario de estas personas”, dijo el funcionario.

El Distrito señaló que después de cumplirse estos trámites, las mujeres dispondrán de un albergue si así lo desean. “Tenemos un equipo capacitado para atender a estas mujeres siempre garantizándoles sus derechos”, sostuvo la alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris.