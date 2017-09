“No soy alias 'el Niño'”: padre de menor herida en supuesto sicariato

En la tarde de este martes, Juvenal Julio Payares contó a este medio que el atentado ocurrido en Los Calamares, el domingo, no iba dirigido a él. Al parecer, los hombres dispararon en contra de un amigo que los visitaba en ese momento y no en contra de él ('el Niño') como informó la Policía, ayer. (Lea aquí: Sicarios fallan en su intento, pero hieren a la hija del hombre que iban a matar)

Las primeras versiones dejaron entrever que dos sujetos en moto llegaron a una vivienda, que está en la calle de La Lengua en el barrio Los Calamares y dispararon en contra de un hombre conocido como 'el Niño', padre de la menor, de 12 años, que resultó herida de un balazo en medio del atentado.

Según él, la policía dio una información errada y los hombres llegaron disparando en contra de un amigo de la familia, conocido como 'William', que llegó poco antes del hecho.

“No fue un ajuste de cuentas, ni un intento de atraco. Tampoco me estaban buscando a mí. 'William', un amigo del barrio, llegó a saludarnos y se quedó con nosotros en la terraza. Yo estaba visitando a mi suegra con mi mujer y mi hija, que salió corriendo detrás de 'William' cuando él entró a la casa y el tipo iba disparando”, contó juvenal, de 42 años.

Eran las 4 de la tarde del domingo, cuando los supuestos sicarios irrumpieron con la tranquilidad del sector, en especial de cinco adultos y la menor herida, quien permanece a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Blas de Lezo. La menor tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, porque la bala perforó uno de sus intestinos, pero permanece estable.

'El Niño' asegura que no tiene problemas con nadie y que lleva 10 años siendo el dueño de un restaurante en El Bosque.

“Soy una persona trabajadora. Tengo mi restaurante y me da miedo porque no quiero que vayan a pensar que yo voy a hacer algo por lo que le pasó a mi hija. A 'William' no lo hemos visto desde ese día. Está perdido”, agregó Juvenal.