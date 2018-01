Olaya, el barrio más violento de Cartagena

Más del 10% del total de los homicidios en la ciudad ocurrieron en Olaya Herrera y la mayor parte de esos casos obedecieron a sicariatos. Aunque arrancando el año, en enero, no se presentaron homicidios, los habitantes de este barrio popular vieron correr la sangre de la inseguridad en 10 de los 12 meses del año.

Más de la mitad de las víctimas fueron jóvenes entre 18 y 30 años, mientras que tres de ellos eran menores de edad; y por 13 casos de diferencia fue el barrio donde más se presentaron crímenes en el 2017.

El Pozón, La Esperanza, La Candelaria y Nelson Mandela fueron los otros barrios donde mayor número de asesinatos ocurrieron.

Reinó la inseguridad

Dos tiros y varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo acabaron con la vida de Nayid Caraballo, cuando transitaba en una motocicleta por el sector La Puntilla. Iba en camino para la casa de su novia, pero el encuentro no se dio porque, al parecer, en un retén de plata o agua unos sujetos le quitaron sus pertenencias porque no quiso dar dinero; luego, en un intento por recuperar sus cosas, los matones le dispararon y lo remataron con puñaladas. Aunque fue llevado al CAP del barrio no tuvo suerte y murió.

Nayid tenía 17 años, era estudiante y residía en el mismo barrio donde fue asesinado, pero en el sector Estela. Esta es solo una de las caras de la inseguridad en el barrio, pues como él, otros dos menores de edad fueron asesinados durante 2017 en el sector. En este barrio los atracos cobraron la vida de ocho personas y las riñas causaron 7 muertes.

Son los jóvenes a quienes más matan, pues de los 31 homicidios que hubo en el barrio el 61,2% de las víctimas fueron jóvenes entre 18 y 30 años; y 7 de los muertos por sicariato eran de este rango de edad.

Contra ellos

Un triple crimen estremeció la zona a finales de agosto. Una persona fue asesinada por un sicario y la comunidad arremetió contra este y su cómplice. A Ramiro Morillo Martelo lo mataron de un disparo en la cabeza el 31 de agosto mientras estaba en su cama. Cuando los matones salían, algunos vecinos se dieron cuenta de lo que hicieron así que comenzaron a gritar que los agarraran, mientras estos se subieron a una motocicleta.

Emprendieron una huida que terminó en los mangles de la Ciénaga de la Virgen, donde los vecinos llegaron y jalaron a quien iba de parrillero, señalado de disparar contra Ramiro, para pegarle con piedras y palos; además le prendieron fuego en el cuello. Aunque la policía llegó para controlar, el presunto asesino ya no tenía signos vitales.

Quien conducía siguió huyendo pero otras personas fueron detrás hasta que le dispararon en la espalda y este se habría tirado al agua para intentar salvarse pero eso no pasó porque horas más tarde lo encontraron muerto, flotando en la ciénaga. Los dos presuntos responsables linchados fueron identificados como William Flórez Loaiza y Dairo Romero Díaz.

Pequeños con grandes cifras

La Esperanza, con muchos menos sectores, tuvo un caso menos de homicidios en el 2017 en comparación con El Pozón que es más extenso. Según las estadísticas, en el primero mataron a 17 personas y en el segundo a 18, siendo los sicariatos la principal causa de muertes.

En la Esperanza el 29,4% de los asesinatos obedecieron a disputas entre pandillas, de los cuales un menor fue asesinado cuando caminaba por la calle Wilfrido Castro donde lo sorprendieron, al parecer, pandilleros de El Hoyo y le propinaron cuatro disparos. Al tratar de buscar ayuda, el muchacho se desplomó en el suelo y en el centro asistencial al cual lo llevaron solo confirmaron su muerte.

9 de los 18 casos violentos en El Pozón sucedieron por sicariatos, mientras que las riñas también ocuparon gran parte de las cuentas con ocho de los asesinatos. Los jóvenes entre 18 y 30 años fueron los más afectados con 13 víctimas, dos menores murieron en medio de riñas, uno por problemas interpersonales y el otro por pandillas.

Por su parte Nelson Mandela y La Candelaria, siendo también de diferentes extensiones, presentaron el mismo número de homicidios (7). Aquí también los sicarios cometieron más crímenes, con cuatro casos en ambos barrios y las riñas ocuparon el segundo lugar con 3 y 2 sucesos, respectivamente.

Las víctimas por atracos en estos cuatro barrios solo fueron seis, dejándolas relegadas como la principal causa.

En un lugar “seguro”

Un sector que, para muchos cartageneros, es uno de los más seguros y custodiado por la policía dejó el saldo de un muerto por una cruenta agresión. El 29 de junio David Esteban Ramos Lorduy salió de la casa de una tía en Crespo hacia el mencionado barrio, al parecer, para departir con amigos pero todo se vio opacado cuando un hombre llamado Miguel Ángel llegó hasta el sitio donde estaba y le dio varias pedradas en el rostro sin ningún motivo aparente.

Dos meses permaneció David en la Clínica General del Caribe con graves contusiones, pero el 30 de agosto falleció. El agresor fue detenido por la policía y confesó, pero días después hizo un voto de silencio sin mencionar el motivo de lo sucedido.

Dos corregimientos sangrientos

Bayunca y La Boquilla fueron los dos corregimientos de Cartagena que más presentaron homicidios, siendo el primero con más casos (6) y el segundo con uno menos (5). Las riñas dejaron un saldo de tres muertos en La Boquilla, cifra igual que en Bayunca. Mientras que en este último no hubo sicariatos, en el otro se presentaron dos casos en el 2017.

El hecho más impactante del año ocurrió el último mes, donde dos personas fueron linchadas por la comunidad bayunquera tras ser señalados de robar a un soldador.

Cifras

24 fue el número máximo de barrios en el que hubo homicidios durante un mes.

*96 barrios sucedieron los homicidios en el 2017 en Cartagena.

*Febrero y agosto fueron los meses donde mataron en menos barrios, con 11 cada uno.