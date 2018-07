Otro caso de amenazas contra un líder en Cartagena

La violencia ataca duro a Colombia y los líderes han sido víctimas, pues varios líderes sociales han sido asesinados por distintos motivos.

La ola de inseguridad es bastante fuerte en el país y por desgracia Cartagena no se salva. Hasta el momento, por fortuna, ningún líder ha sido asesinado en las últimas semanas en la ciudad, pero ya han aparecido las primeras amenazas. Ojalá no pase a mayores.

El sábado pasado tres miembros de la Mesa de Víctimas fueron amenazados por redes sociales y las autoridades trabajan para brindarles protección y garantías.

Pero ayer se conoció de otro caso de un líder amenazado en la ciudad. Se trata de Ana Milena Villa Villa, delegada a la Asociación de Juntas de la Localidad Industrial y de la Bahía de Cartagena de Indias, quien además hace parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector las Vegas del barrio Nelson Mandela.

La mujer, de 37 años, cuenta que las amenazas empezaron hace casi un mes. En un principio, la lideresa creyó que eran ideas suyas, mas no amenazas reales.

Los motivos de las amenazas

La líder le contó que las amenazas van ligadas a lo que considera su gran labor como gestora social.

“Mi liderazgo se ha vuelto visible en la ciudad de Cartagena debido al control social y veedurías que nos toca hacer en nuestras comunidades. He hecho denuncias públicas en los medios de comunicación sobre el pésimo estado de los servicios públicos, el tema de transporte público que es pésimo en la ciudad, el tema de vías y calles que intervienen pésimamente por encima, con unos costos elevados que no son justificables, vías que aparecen pavimentadas en papel, la mala intervención de los mejoramientos de vivienda, entre otras cosas, por eso es que me han amenazado”, manifestó la líder.

Tiene miedo de salir de su casa

Por culpa de las amenazas, la líder ha optado por salir poco, lo que la obliga a estar la mayor parte del tiempo en su vivienda.

“Hoy me siento amenazada y con mucho temor, que me ha obligado a encerrarme en mi casa ya que las recomendaciones de la policía es no salir sola, no estar por las noches en la calle. Esto es triste y ojalá se acabe pronto” expresó.

Según Ana, las amenazas se han presentado en tres oportunidades donde personas en moto se le han acercado para intimidarla.

“Me gritan de todo, me cogen con armas y dicen que no siga hablando tanto. En realidad me da mucho miedo porque mi integridad está en juego”, explicó.

La denuncia en la Fiscalía Seccional

La líder dijo que la denuncia la puso ante la Fiscalía General de la Nación y que espera recibir el apoyo necesario para seguir cumpliendo con sus labores en la comunidad.

Francisco López, director de la Fiscalía Seccional Bolívar, expresó que el caso se está investigando. “Es importante que cada vez que se presente una situación cómo está, recurran inmediatamente a las autoridades”, dijo el fiscal.

¿Otros líderes?

Al parecer, en el barrio Olaya Herrera otros líderes también habrían sido amenazados. Este medio intentó comunicarse con algún líder de la zona para saber si es cierto, pero al cierre de esta edición no fue posible.