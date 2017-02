Pareja de esposos habría asesinado a su hija porque no fue niño

Aunque parezca inverosímil y absurdo, el aberrante caso lo reportó el comandante de la policía en el Meta, coronel Nicolás Zapata, quien con tristeza, relató cómo sucedieron los hechos que cobraron la vida de una bebé de tan solo 33 días de nacida, en hechos ocurridos en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Se trató de una pareja de esposos quienes estaban esperando a que naciera su bebé, el padre deseaba profundamente que fuera un varón, pero al darse cuenta de que había nacido una niña, de inmediato empezó una serie de maltratos y vejámenes contra la recién nacida, que le produjo la muerte.

“Solamente por el hecho de que no nació varón, un caso totalmente de intolerancia y aberrante, y que nos da a entender que hay que trabajar mucho en los valores en la sociedad”, dijo.

El capturado tan pronto se enteró de que había nacido una niña, le ordenó a su esposa que no la alimentara y que la dejara sola, que no quería saber nada de ella y que mirara cómo se defendía. “Un mes después lo que se ve en la bebé es desnutrición y maltrato. Cuando la niña lloraba la metían entre un tanque, y finalmente la asfixian”.

Los investigadores le preguntaron al hombre del porqué de su comportamiento, a lo que respondió que no quería la criatura por ser mujer. “Le hacía el reclamo a la niña que por qué no había nacido hombre y aparte de eso la metía en el tanque cuando lloraba y todo esto terminó incidiendo en la muerte de la criatura”.

Las autoridades fueron muy rápidas al llevarlos ante un juez de garantías, pues incluso, los padres de la menor acusados de asesinato reconocieron su responsabilidad en el hecho. “Están los testimonios de ellos mismos, el por qué se presenta este asesinato y cómo se fueron presentando hechos, con la desnutrición el maltrato los golpes, etc”.

Según Medicina Legal, los resultados de la necropsia de la menor arrojaron que las causas del deceso de la niña de 33 días de nacida, fueron trauma craneoencefálico múltiple y desnutrición.