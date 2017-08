"Partió una excelente policía": Familiares y compañeros de Marly Chaparro

Sin palabras. Así estaban los familiares de Marly Rocío Chaparro Rueda, la patrullera de la Policía Metropolitana que murió ayer, a las 6:45 de la mañana, después de ser víctima de un trágico accidente en la avenida Crisanto Luque. Una prima y el novio de la víctima, estaban ayer en Medicina Legal adelantando los trámites para retirar el cadáver.

Según contó Lizeth Arenas, prima de Marly, esta salió de su casa en El Paraguay, con destino al Comando de la Policía en Manga, cuando ocurrió el hecho.

“Ella siempre andaba en su moto, una biwi, pero hoy -ayer- no tengo claro qué pasó”, dijo en medio de su dolor.

Todo indica que la patrullera iba saliendo de uno de los callejones alternos a la avenida principal, cuando, según dicen, una de las llantas de la moto, de placa FOO-43E, resbaló haciendo que la mujer cayera.

Dicen que justo en ese momento venía pasando el furgón, de placas BXL-621. El conductor, al parecer, no alcanzó a frenar y arrolló a la patrullera, quien murió de inmediato.

Agentes de Tránsito que llegaron al lugar a controlar el tráfico vehicular y tratar de agilizar el procedimiento para que el trancón no persistiera, revisaron las cámaras de seguridad que están en el sitio, que dejan ver que la policía no hizo escuadra. “En las cámaras de seguridad que están en el sitio, se puede ver que la patrullera sale en su moto, pero no se percata que viene el furgón y sale a la carretera. En ese momento ocurre el accidente que acaba lastimosamente con su vida”, dijo un vocero del DATT.

Las autoridades inmovilizaron los vehículos implicados en el hecho y aprehendieron al conductor del furgón, quien está a la espera de las audiencias preliminares en la Fiscalía por homicidio culposo en accidente de tránsito.

La patrullera tenía 26 años y este sábado, 5 de agosto, cumpliría sus 27, los cuales esperaba celebrar con sus familiares y amigos. Marly nació en Villanueva, Bolívar, pero se crió y estudió en Barranquilla, Atlántico. Tenía cinco felicitaciones públicas por su excelente desempeño en el servicio policial.

La joven tenía 2 años y 2 meses de estar laborando en la Policía y estaba a cargo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la oficina de Talento Humano en el Comando en Manga.

La Policía Metropolitana de Cartagena resaltó el compromiso y la vocación de servicio de esta joven mujer, quien ingresó a la institución el 26 de enero de 2015, en la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, en el municipio de La Estrella, Antioquia.

La fallecida fue destacada como la mejor patrullera del área Metropolitana de Cartagena en junio y participó en diferentes eventos en la ciudad.

A raíz del accidente de tránsito, la comunidad de los barrios aledaños y algunos comerciantes de la zona, salieron a pedir la instalación de reductores de velocidad, porque, al parecer, esa zona es foco constante de accidentes de tránsito.