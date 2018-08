Pasajeros acuchillan a taxista en Martínez Martelo

La madrugada del viernes un hecho de intolerancia ocurrió en Martínez Martelo y la víctima fue un taxista. Dos pasajeros que recogió en el sector Mi Vaquita, en Ternera, lo acuchillaron tras una discusión porque estos querían pagarle con bolívares y no en pesos colombianos.

Según un familiar del taxista, este conducía su carro y a las 12:30 de la madrugada del lunes dos jóvenes le pidieron una carrera, por lo que negoció el precio hasta Martínez Martelo. La sorpresa se la llevó cuando llegaron al sitio y los pasajeros le dijeron que tenían bolívares para pagarle, por lo que iniciaron una discusión que terminó en una riña. Al taxista le dieron varias cuchilladas en las piernas y en el brazo izquierdo. Además, lo golpearon en el rostro. Un colega se dio cuenta y lo ayudó, llevándolo a la urgencia de la Clínica Blas de Lezo. Era la 1:30 de la madrugada. La víctima fue identificada como Joaquín Núñez, de 26 años. Según su familiar, se quejó del dolor por varias horas porque no lo atendieron de inmediato, sino que lo dejaron en el pasillo hasta la mañana de ayer. “La enfermera dijo que le tocaba esperar a que llegara un médico que reemplazara a la doctora que estaba de turno, pues ella estaba operada de la nariz y no podía agacharse”, aseveró el pariente. Al parecer, los agresores no eran venezolanos, pero sí tenían bolívares. La Policía investiga.