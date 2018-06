“Pensé que me involucrarían en el robo”: víctima en atraco

Es hijo de cartageneros, pero nació en Venezuela. Él es Marcial Gómez Julio, un mototaxista al que el pasado 10 de junio la vida lo puso de frente con la muerte.

Todo ocurrió de un momento a otro, cuando un funcionario de la Sijín se percató que un sujeto cometía un atraco en el puente de Los Ejecutivos, en plena avenida Pedro de Heredia, justo en el semáforo y en una de las entradas al barrio Las Gaviotas. La víctima del hurto era la pasajera que dejó Marcial, quien se iba a encontrar con una prima.

Pensó lo peor

El momento no pudo ser más tensionante. Marcial estiró su mano para entregar el vuelto a su clienta. De repente, escuchó: “No te muevas porque te lo pego”.

Nervioso, se quedó paralizado. Sabía que quien le hablaba no estaba jugando. El ladrón aceleró la moto para quedar delante de Marcial y cerca de las jóvenes, les pidió sus pertenencias mientras les apuntaba con un revólver.

“En ese momento aparece el policía. Le dice al delincuente: ‘alto, Policía Nacional’, pero el chamo (joven) no copió. Le apuntó al de la Sijín y empezó la balacera. Yo quedé en la mitad”, recordó Marcial.

Un quemón en su pierna izquierda, los gritos y ver de cerca al supuesto bandido agonizando lo hizo pensar en lo peor. “Pensé en mi hija, en mi familia. No sabía si la bala fue disparada por el policía o por el ladrón. Llegué a pensar que yo saldría involucrado en eso”, mencionó la víctima.

Se salvó

El mismo policía de civil, cuando llegó el apoyo de las patrullas, pidió que llevaran a Marcial a una clínica, y dijo que él era inocente.

“En ese momento sentí que ya no estaba en peligro de ser relacionado con el atraco, pero sentía miedo porque no sabía si me iba a morir. Luego me atendieron y todo volvió a estar en calma”, dijo Marcial.

El hombre contó que hace tres años decidió venirse de Venezuela para Barranquilla, a la casa de una tía. Luego, otra tía, en Cartagena, le ayudó a conseguir trabajo en el mercado de Bazurto como cotero.

“Hace tres meses un primo me dio la moto para que la trabajara. Nunca he sido víctima de un atraco, siempre pienso que no me va a pasar eso a mí. Ando normal”, dice Gómez.

Ahora, pese a estar vivo de milagro, no sabe si volverá a trabajar como mototaxista.

“Deben hacerme una cirugía para extraerme la bala. Cuando estoy de pie no la siento, pero cuando estoy sentado sí. Tengo miedo que me vuelva a pasar algo similar. Pienso en mi hija, que solo tiene ocho meses de nacida, y en mi compañera. Son muchas cosas”, expresó Marcial.