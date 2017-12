Piden mantenimiento para válvulas instaladas para evitar inundaciones

“Hace treinta años que estoy viviendo aquí, y es la primera vez que veo que el agua se metió por el garaje, y esta vez sucedió, nunca había pasado eso. El agua inundó varias casas en los primeros pisos”, manifestó Eduardo Camacho, habitante de Bocagrande.

Este es uno de los testimonios de los afectados por las inundaciones en este sector de la ciudad debido a la falta de un plan de drenajes eficiente que permita evacuar las aguas. Desde los trabajos hechos para la construcción del paseo peatonal en Bocagrande, se instalaron varias válvulas pico de pato cuya función es permitir la salida de aguas de las calles e impedir el regreso del agua de las mareas altas desde a bahía, sin embargo, para que puedan trabajar correctamente necesitan cumplir varias condiciones.

El ingeniero civil con especialidad en ingeniería sanitaria e hidráulica, José Enrique Rizo Pombo, habló con El Universal para analizar la situación. “Las válvulas tienen que tener, primero, un diámetro adecuado según la cantidad de agua que se quiere evacuar; segundo, suficiente inundación o presión en donde está el agua para que las abra, y un tercer aspecto muy importante es un buen mantenimiento, porque la basura no permite cerrarlas y si no cierran bien, el mar se mete, eso está ocurriendo aquí, y además no han sido puestas todas las válvulas que se necesitan”.

El problema, que se presenta desde hace tiempo, se agravó debido a las fuertes lluvias de los últimos meses y el incremento medio de la marea, adicionalmente la comunidad pide colaboración con el correcto tratamiento de las basuras, ya que son los principales obstáculos en las salidas de las válvulas.

La instalación de las pico de pato se realizó entre 2015 y 2016. A finales del año pasado, y después de que la avenida Chile sufriera varias inundaciones, el entonces secretario de Infraestructura, Wilson Herrera, aseguró que “puede ser que algunos sectores se siguen inundando porque faltan siete válvulas por instalar y a esto se suman las basuras que están recogiendo estas herramientas”. En noviembre del 2016, según el Distrito, iban 28 válvulas pico de pato instaladas en Bocagrande y Castillogrande, y se instalarían siete más, “necesarias para reforzar el sistema de desagüe”.

Sin embargo, ya sea porque no son suficientes, les falta mantenimiento o aún no están todas instaladas, el mecanismo no funciona y la zona se sigue inundando.

Ignacio Villareal, presidente la Asociación de vecinos de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito (ASOBOCALA), comentó sobre las medidas tomadas por la comunidad:

“hace dos años aproximadamente hicimos una denuncia ante la Contraloría y la Procuraduría por esta situación, mandaron un ingeniero de la Contraloría General de la República y ese día casualmente llovió, él pudo comprobar que las válvulas no funcionan. Esperamos los resultados de esa indagación”.

El Universal intentó comunicarse con la Secretaría de Infraestructura, pero no fue posible.

Una nueva propuesta de drenaje

La Universidad de Cartagena diseñó una propuesta que fue aprobada por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) e incluida en el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, que consiste en crear una red de canales, tuberías y drenajes que vacíen las aguas de la calle a un box culvert a todo lo largo del Paseo Peatonal y de ahí sean evacuadas a la bahía con estaciones de bombeo. La SIAB advirtió al Distrito sobre las dudas del funcionamiento de las válvulas pico de pato, sin embargo no fue tenida en cuenta.

Para la instalación de las válvulas, fueron aprobados 2,100 millones de pesos adicionales al presupuesto inicial dispuesto para la construcción del paseo peatonal, dando en total una inversión de 10,900 millones.