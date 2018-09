Pistoleros matan a comerciante en Achí

De varios disparos, pistoleros asesinaron a un comerciante en el municipio de Achí (sur de Bolívar).

El hoy occiso fue identificado como Carlos Javier Vanegas Durán, de 35 años, natural de la ciudad de Magangué y residente en el barrio Alfonso López de esa localidad.

Las autoridades informaron que, el viernes en la tarde, Vanegas Durán tomó una chalupa para cruzar hacia la población de Achí en donde vendería algunas de las mercancías que acostumbraba a distribuir en la región.

Se supo que no había pasado mucho tiempo de la llegada del comerciante a la población de Achí, cuando se desplazaba por una calle en la cual fue interceptado por dos hombres en moto, cuyo parrillero, dotado de un arma de fuego, le disparó varias veces hasta matarlo.

Minutos más tarde, la noticia llegó a Magangué, por lo cual los familiares del comerciante se trasladaron a Achí para el respectivo reconocimiento y comprobaron que, en efecto, se trataba de Carlos Javier Vanegas Durán.

Los parientes de Vanegas dijeron no explicarse cuál fue el motivo de ese homicidio, pues el comerciante no era hombre de problemas, ni tenía cuentas pendientes con nadie, dato que horas después la Policía corroboró en el sentido de que no se hallaron antecedentes judiciales de esta persona.

De inmediato se emprendieron las investigaciones para dar con el paradero de los asesinos y establecer las razones del crimen.

Se supo que Vanegas Durán era casado y padre de dos menores.