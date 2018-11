Policía pide cárcel para "Gordo Lindo" por ser un delincuente reincidente

Varias cámaras de seguridad captaron un atraco que ocurrió en una óptica en el norte de Barranquilla, en el que un sujeto entró y con pistola en mano le arrebató el bolso a una mujer, en el que esta llevaba una suma de dinero que acababa de retirar en una entidad bancaria.

El hecho ocurrió en el 2014 y las autoridades indicaban que el responsable era conocido como el Pote o Gordo Lindo, cuyo nombre de pila es Rafael Antonio Toro Pote, a quien vinculan a múltiples hechos delictivos en Barranquilla y sus alrededores.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que tiene al menos doce procesos penales en su contra, por delitos como hurto agravado calificado, concierto para delinquir, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, porte o tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Pese al amplio prontuario, al sujeto le dieron el beneficio de detención domiciliaria tras ser capturado por hurto calificado agravado, tras una orden emitida en su contra por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta.

Pero violó esa medida y cayó nuevamente en manos de las autoridades. Así lo confirmó el general Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, quien explicó que Gordo Lindo fue capturado en un puesto de control que miembros de la Policía de Carreteras hacían en la entrada de la ciudad, en la vía La Cordialidad.

El hombre conducía un automóvil, de placas HES-587, cuando fue abordado por integrantes de la Seccional de Tránsito y Transportes. Al revisar sus antecedentes, descubrieron su amplio prontuario delictivo y que tenía la medida de detención domiciliaria, por lo que fue capturado por el delito de fuga de presos.

Se conoció que el sujeto fue dejado a disposición del Inpec y que sería trasladado a Santa Marta para ser presentado nuevamente ante un juez, quien decidiría si lo enviaba a la cárcel o nuevamente lo cobijaba con detención domiciliaria.

Pronunciamiento

Ante la situación con este hombre, el general Luis Poveda pidió a la administración de justicia que lo envíe a la cárcel por el peligro latente que representa para la sociedad.

“Este delincuente no cumple con lo que la administración de justicia determina, que es privarlo de la libertad con un beneficio que es la detención domiciliaria, pues a este sujeto no le interesa eso, es decir, que no está dispuesto a cumplir con los beneficios que Colombia tiene a través de la administración de justicia. Es el momento en que le solicitamos a los administradores de justicia, a ese juez de Garantías que lo privó de la libertad con ese beneficio, que reconsidere esa medida y que aplique la detención intramural.

“Esta es una persona que tiene doce procesos penales, que amerita que esté en una cárcel y no deambulando en las calles de Cartagena. Ingresando a esta ciudad fue que lo capturó la Policía de Carreteras, es una persona que no vive en Cartagena, que tiene la detención domiciliaria en otra ciudad. Estamos pidiendo a las autoridades judiciales que por favor con este tipo de delincuentes no volvamos a hacer concesiones o a tener beneficios con ellos”, indicó el general Luis Poveda.

