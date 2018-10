Presunto proxeneta de Barranquilla se declara inocente

“Soy inocente. Cien por ciento, por eso estoy tranquilo y espero que mis abogados peleen eso porque la verdad es que no tienen pruebas para acusarme de lo que me acusan”. Fueron las palabras con las que José Luis Aduen Uribe, se expresó ante los medios de comunicación, durante el receso de la imputación de medida de aseguramiento que se le sigue por su presunta participación en la trata de personas.

Aduen Uribe, ante las acusaciones de la Fiscalía de tener la residencia acondicionada con seis cubículos para que desde allí se transmitieran escenas de sexo en vivo por intermedio de la web, sostuvo que, en el sitio, al que calificó como “hogar de paso”, había un computador “el cuál era utilizado por ellos para hacer sus llamadas, vía sky, con sus familiares en el extranjero. Lo yo les cobraba mil pesos por minuto”.

“A las personas les cobraba 60.000 pesos por la dormida, si ellos querían comer dentro o por fuera; ellos salían a hacer sus labores a vender dulces, otros tinto, en la calle. La verdad es que una persona no pagaba, él salía todos los días, yo lo esperé, que fue la que me fue a denunciar; llegó con la Policía y el mostré todos los documentos del negocio que había ahí”, manifestó.

Indicó que desconocía lo que las personas hacían allí, “pues soy una persona que viajo mucho y no sé qué hacían cuando yo no estaba. Viajo mucho a Cartagena, Santa Marta y otras ciudades”.

No obstante, a esa respuesta, la Fiscalía en sus argumentaciones para solicitar la medida de aseguramiento en centro carcelario, indicó que había cubículos y camas y también sitios para la colocación de equipos de cómputos. También que en las investigaciones hechas por los peritos los vecinos manifestaron que a la residencia llegaban varias personas durante el día y que en el lugar también había un menor de edad, que al parecer también era utilizado para practicar los vejámenes sexuales.

“A mí casa llegaba era mi hermano, porque él era el encargado de vender los alimentos. Yo le había cedido para que prepara la comida y se ayudara. Allí hay una nevera donde se vende gaseosas y todo tipo de comidas y bebidas, pero no es que vayan muchas personas como se está diciendo. Los vecinos pueden dar fe de ello y muchos van a venir a testificar porque saben de la clase de persona que soy”, manifestó Aduen Uribe.

Durante el relato el Fiscal presentó el testimonio de varias personas, de nacionalidad venezolana, que lo denunciaron por los malos tratos a los que los sometía. Entre ellas la de una pareja que fue contactada para que practicaran sexo en vivo enfrente de una cámara. El Fiscal leyó y dijeron que la pareja aceptó y al parecer hicían lo que los clientes le pedían.

La mujer dijo que una vez se negó porque la obligaron a tener relaciones con otro hombre, pero ella manifestó que no, que el arreglo era solamente con su esposo. Y que desde allí en adelante hubo algunas restricciones, como que no les pagaban lo que les prometieron, la comida se las cobraba, tenían que dormir en colchones tirados en el suelo. “El señor José Luis salía y nos dejaba encerrados y uno no podía salir. Al comienzo salíamos, pero después con la deuda que uno había adquirido no se podía, porque temía que uno de fuera a volar y nos amenazaba con denunciarnos ante Migración Colombia”. Leyó el Fiscal uno de los relatos.

Otra mujer, también de nacionalidad venezolana, sostuvo ante los investigadores que ella se había venido desde Ecuador porque le ofrecieron un buen pago por hacer actos sexuales en vivo delante de la cámara. “Yo sabía a lo que venía y a veces me tocaba masturbarme hasta ocho horas delante de la cámara para poder llegar a los 1.000 puntos, que era la meta diaria. Si uno no cumplía no recibía el pago, que era 158.000 pesos al mes. Al comienzo era el 50 por ciento, después el pago desmejoró, porque había días en que no salía nada y entonces eso me generó una deuda con el señor José Luis”.

El Fiscal relacionó este negocio, que está registrado ante la Cámara de Comercio, con una persona que está siendo investigada por delitos informáticos, incluso, dijo que uno de los de los señalados por los denunciantes, describió a uno de ellos y según las características “pertenece al grupo desarticulado los ‘informáticos’, y al parecer tiene vínculos con el hermano del señor José Luis Aduen Uribe”.

El abogado defensor argumentó que todo parece indicar que es un montaje “y un falso positivo contra mi cliente”. Se el escuchó decir durante la defensa de su cliente.

Relató que su defendido pertenece a una comunidad religiosa con la que realiza labores sociales y que una de las razones de la residencia es para utilizarla como “hogar de paso” para socorrer a personas necesitadas.

Luego de escuchar las acusaciones del delegado de la Fiscalía y de la defensa, la Juez está a cargo del caso, decidió aplazar para el lunes 22 de octubre, a las 8:30 de la mañana, y continuar con la audiencia de medida de aseguramiento.

