Ratifican condena contra asesinos de discapacitado: más de 40 años de cárcel

En firme quedó la condena de 40 años, 5 meses y un día de cárcel contra Manuel Villa, alias ‘el Ñapa’; Eleine Jiménez, ‘Eleine’; y Larry Fortich, alias ‘el Curvo’; hallados responsables del asesinato del discapacitado Pablo Andrés Zapata Acevedo. Así lo decidió la jueza Séptima Penal del Circuito con funciones de Conocimiento, en un auto que se emitió el 13 de enero pasado, en el que rechazó la apelación de la sentencia que interpuso el abogado de los tres procesados.

La togada halló válidos los argumentos presentados por la Fiscalía y el abogado de la familia de la víctima, que indicaron que la apelación no se presentó en el momento indicado. “La lectura del fallo condenatorio se hizo el 2 de diciembre de 2016, en una audiencia a la que el abogado de los procesados no asistió. Si quería apelar la sentencia, debía presentar el recurso al terminar la diligencia, pero no pudo porque no estaba. Posteriormente, apeló por escrito la lectura del fallo, pero la apelación fue rechazada por ser extemporánea”, indicó una fuente.

Dolor y justicia

Pablo Andrés tenía 26 años y residía con sus padres en la segunda etapa de El Campestre. Un accidente casero, que ocurrió cuando apenas era un niño, lo dejó en condición de discapacidad. Pese a ello, se valía por sí mismo y los suyos dicen que era un joven amoroso y laborioso. El 26 de marzo del 2015, la tragedia marcó a su familia.

Esa noche el joven llegaba a su casa. Le faltaban unas dos cuadras para llegar cuando fue abordado por tres sujetos. La justicia demostró que fueron ‘Eleine’, ‘el Curvo’ y ‘el Ñapa’, señalados de integrar una banda delictiva denominada ‘los Moblesanos’, quienes lo interceptaron y le quitaron su celular y el bolso que llevaba.

Pablo intentó tomar el bolso que le arrebataron y sufrió un ataque desmedido. Sin importar su condición, los sujetos lo atacaron con cuchillos. Recibió siete cuchilladas en la espalda y otra en el cuello. Lo mataron sin compasión y luego huyeron.

Unos siete meses después, cuando la impunidad parecía rondar el caso, miembros de la Sijín de la Policía Metropolitana atraparon a los tres responsables, gracias a los relatos de un testigo clave. Tras ser llevados ante un juez, fueron asegurados en la Cárcel de Ternera, en donde están desde entonces. Ahora, pasarán un largo tiempo encarcelados luego que la justicia demostrara que son los asesinos del discapacitado.

“Pablo Andrés era puro amor para la familia. Nada podrá reponer la pérdida de un hijo, y menos en estas circunstancias, pero estamos contentos con esta decisión. Este proceso ha sido duro, la madre de Pablo aún pregunta por él. Son casi dos años de proceso y por fin quedó en firme la condena contra los asesinos”, dijo Rubén Zapata, padre de joven asesinado.