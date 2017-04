Reclusas de San Diego desmienten declaraciones de maltrato en noticiero nacional

Tras la desafortunada situación que vivieron varias reclusas de la cárcel de San Diego, luego de sufrir una intoxicación, el sábado al mediodía, las especulaciones no se hicieron esperar. (Lea aquí: Se intoxicaron 31 internas de la cárcel de San Diego)

Las dudas de la calidad de los alimentos que son ingresados al centro penitenciario, exclusivamente para las internas, empezaron a crecer y los comentarios “malintencionados” también. Así lo dejó entrever el director del penitenciario, Ramiro Cuadro, y algunas reclusas, en la mañana de este lunes.

Horas después de que una supuesta interna se comunicara telefónicamente con un noticiero radial, para quejarse de malos tratos por parte del director y el suministro de alimentos en pésimo estado, el responsable del penal se pronunció. Al igual que un grupo de mujeres del centro carcelario, en compañía de Paola Maldonado la representante de todas en la cárcel, quienes se mostraron muy satisfechas con el trato que reciben.

“Eso es falso. Si hay algo que ha caracterizado a la Cárcel de San Diego es su comida. Hay muestras de las comidas. Les han tomado foto y se han dado cuenta de que han sido excelente, de buena calidad. Nosotros hemos estado haciendo un monitoreo constante de la comida. Visitamos el sitio donde la hacen y nos damos cuenta de cómo la hacen, la transportan y es entregada a las muchachas, con las medidas y protocolos higiénicos necesarios”, aseveró Cuadro.

“La comida, aparte de lo que pasó el sábado, es buena. Siempre ha sido así. Aquí no somos presas, somos internas. Esto es como estar en un internado. El trato es bueno y nosotras no hemos hecho ninguna llamada para quejarnos. Aquí estamos con corona”, expresó Luz Enith Padilla, interna.

Una de las mayores preocupaciones, después de que se conociera la intoxicación masiva, era que los comensales del Restaurante Interno, abierto al público dentro del reclusorio, se vieran afectados por lo mismo. Sin embargo, Ramiro Cuadro asegura que la alimentación de las mujeres no tiene que ver con el restaurante.

También recalcó que sería muy irresponsable dar un veredicto final, acerca del origen de la emergencia, puesto que los resultados técnicos y cientificos de los análisis de la comida serán estregados en los próximos días.

“Las comidas de nuestras muchachas vienen de afuera. Hace más de cinco años se viene manejando ese esquema con las comidas de las internas. Llegan a acá y son distribuidas. Las cocinas donde se hacen los alimentos de las internas cuentan con todos los requisitos”, explicó.

El funcionario indicó también que una comisión conformada por él y los órganos de control, hacen la labor de verificar para que todo se dé, de la mejor manera y no incurrir en ningún tipo de faltas.

Supuestas quejas

Según la denuncia hecha por 'Catalina', una “reclusa” de San diego, la cárcel es un “infierno”. Ella denunció que el director las maltrata, que nos les dan buena comida y que además las encierran en un salón lleno de ratas y plagas cuando las castigan.

Acusaciones que Paola y varias compañeras desmienten. “Esa llamada no la hicimos ninguna de nosotras. La verdad es que ese salón es al aire libre y se puede ver para la calle. Eso no es así como dijeron en ese noticiero. Yo, por lo menos, nunca he estado ahí. Tengo seis años interna y nunca me han tenido que meter porque yo me porto bien”, afirmó Paola Maldonado.

La Emergencia

A las 10:30 de la mañana del sábado, 31 mujeres del centro empezaron manifestar síntomas de vómito y diarrea. De inmediato, la dirección del reclusorio solicitó que el Dadis y el Centro de Regulación de Urgencias (Crue), hicieran presencia en el lugar para trasladar a las más afectadas a centros asistenciales.

“Inicialmente asumimos el protocolo de atención de la emergencia, que se dio de manera muy rápida y eficiente, por parte del personal médico nuestro y del Crue, que atendió el llamado inmediatamente. Al tiempo, se inició el protocolo de seguridad y seguimiento a la comida. Se tomaron las muestras de las comidas que habían llegado en las últimas 24 horas a la cárcel y se entregó una contramuestra a los funcionarios de custodia, que trasladaron al laboratorio de salud pública del Dadis”, explicó Cuadro.

En un principio se pensó que el queso que consumieron fue el que las afectó, sin embargo, no hay nada seguro. Las internas, por su parte, dudan si fue por la comida o por la fumigación que hicieron el viernes, en el penal.

“A raíz de la emergencia, también hicieron revisión del agua, tuberías, ventilación y ambiental al interior de la cárcel, porque también pudo ser por otra cosa y queremos tener la claridad para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse”, agregó el director.

Internas afectadas

Pese a que fueron 31 reclusas intoxicadas, solo 14 fueron trasladadas a centros de salud, porque mostraban mayor gravedad. Las demás fueron atendidas por el personal médico de la Cárcel.

“Con las que no se enfermaron también iniciamos un plan de monitoreo, porque temíamos que en el transcurso de la tarde, noche y hasta el domingo presentaran algún síntoma. Afortunadamente no fue así, pero igual recibieron tratamiento de precaución, con suero pedialyte. También asumimos el tema vasos desechables y los baños. Todos los protocolos se activaron”, indicó Cuadro.

Tres mujeres en estado de embarazo y una con aparentes síntomas, que no resultaron intoxicadas, fueron trasladadas a la Maternidad Rafael Calvo, para evitar algún riesgo. Horas después, regresaron a tres y dejaron a una en observación, por el tiempo de gestación.