10 recomendaciones para evitar ser víctima de robos este fin de año

Diciembre es una de las épocas más apetecida por los delincuentes, quienes buscan a través del 'fleteo', 'atraco', 'cosquilleo' y 'paseo millonario', hacer su 'aguinaldo' con las primas y bonificaciones de fin de año de otras personas.

Por ello, la Policía Metropolitana de Cartagena lanzó el programa "Inspirados en usted", el cual busca a través de un completo dispositivo garantizar la seguridad a los usuarios en los alrededores de las entidades financieras de la ciudad y municipios aledaños, cajeros electrónicos y centros comerciales.

Campañas de prevención en los entidades bancarias de la ciudad

El brigadier general Luis Humberto Poveda Zapata, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, hizo 10 recomendaciones para que los ciudadanos no sean presas fáciles de la delincuencia al momento de retirar las primas o bonificaciones.

1.La discreción y la precaución son las mejores aliadas para cuidar su dinero.

2. En lo posible, no retire cantidades excesivas de dinero en efectivo, y si lo hace no dude en pedir protección de su Policía Nacional.

3. Prefiera las transacciones en línea y entre cuentas.

4. Si va a usar un cajero automático busque uno que esté en una zona que brinde mayor seguridad.

5. Verifique que no tenga elementos extraños.

6. No permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta, ni revele su clave.

7.Tampoco lleve su clave apuntada en agendas, papeles o cuadernos, pues puede ser visible por las personas que se encuentran cerca.

8. En lo posible, vaya acompañado.

9. Dentro de los bancos, mire quién está a su lado y solo entregue su dinero a los cajeros.

10. Antes de salir del banco guarde bien su dinero, ojalá distribuido en varias partes del cuerpo, y al salir observe que no haya personas sospechosas. Estos pueden ser las personas que ceden varias veces el turno; las que entran y salen continuamente de la oficina o utilizan distintas áreas de la entidad sin realizar ninguna transacción.

En los cajeros electrónicos no permita ni solicite ayuda de terceros y si observa movimientos extraños no lo USE. #SeguridadFinanciera #NavidadPolicía pic.twitter.com/8ESPTsu1NS

— BG. Luis Poveda (@PoliciaCtagena) 12 de diciembre de 2017