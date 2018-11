Se ahoga un turista y policía rescata a otro en playas de Crespo

A las 7:45 de la mañana de este lunes festivo un bañista falleció ahogado en las playas de Crespo, mientras que otro fue rescatado por un patrullero de la Policía Nacional.

Juan Felipe Villegas, de 42 años, contó que él casi también muere al intentar socorrer a la otra persona que finalmente fue arrastrada por la corriente del mar.

"Yo me percaté de su desesperación e intenté ayudarlo, él me decía que no lo dejara morir, pero cuando quise darle la mano una ola muy fuerte lo hundió por completo y yo, también por poco pude haber muerto; gracias a Dios un policía me rescató", explicó Villegas, quien es funcionario de la alcaldía de Medellín y se encuentra en Cartagena pasando el puente festivo.

El hecho sucedió en las playas que están frente al parque lineal de Crespo, entrando por la calle que conduce al Cai, donde está adscrito el patrullero Cleison Caraballo Meléndez, quien al percatarse de la emergencia corrió a socorrer a Villegas.

A las 8:45 horas. En el Parque Lineal. Patrullero que logró rescatar a turista entregara un relato de estos heroicos hechos.

Al momento de esta publicación, el turista que falleció no había sido identificado. Su cuerpo fue rescatado casi hora y media después del hecho. Según las autoridades tenía aproximadamente 30 años; al parecer estaba en la playa haciendo ejercicios y luego decidió bañarse.

Escuche aquí el testimonio de Juan Felipe Villegas

