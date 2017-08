Se desploma el techo de una vivienda en Torices

La emergencia fue reportada a las 6:15 de la mañana de este domingo. “Atendimos un llamado sobre un derrumbe de una vivienda, que ocurrió en una sala, afectando parte de la casa y el techo, pero gracias a Dios no hubo mucho que lamentar”, manifestó Álvaro Arévalo, sargento encargado del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

Con una máquina, los socorristas se dirigieron a la calle Bogotá, del barrio Torices, para controlar la situación que, por fortuna, no dejó personas lesionadas.

El deterioro de la estructura era evidente y, por esa razón, José Quiroz, su esposa e hija de 6 años, quienes pagaban un arriendo, se mudarían hoy, pero no alcanzaron a sacar su cosas cuando parte del techo de la sala se vino abajo.

“La casa se encontraba en un deterioro desde hace mucho tiempo, y pedíamos auxilio de que nos la arreglaran y nunca lo hicieron, por lo que nos íbamos a mudar. A las 6 de la mañana hubo un derrumbe de toda la sala, el baño y parte del cuarto, gracias Dios no nos paso nada, salimos con vida, pero todos los artefacto y electrodomésticos fueron destruidos por el desplome”, contó José, con voz suave.

José presentía que en cualquier momento la casa podía derrumbarse y tomó la precaución de dormir en un cuarto que está al final de la casa, con su mujer y su hija, a donde no alcanzó a pasar nada. “Nos levantó el estruendo”.

El afectado asegura que los propietarios de la vivienda residen en Manga, pero nunca quisieron hacerle mejoras a esa residencia que, además, es una casa dividida en dos apartamentos.

“Los dueños de la casa son unos bogotanos, pero ellos viven en Manga y el señor para cobrar sí estaba puntual todos los primeros, pero nosotros teníamos que pagar los 8. Hasta el momento no ha aparecido nadie”, dijo José, poco después de sufrir el angustioso desplome.

Quiroz y su familia tenían cuatro años viviendo ahí y asegura que nunca le hicieron mantenimiento. “Lo que hacían era medio arreglar y hacer unos 'repellitos', pero perdíamos que nos hicieran mantenimiento y nunca aparecían los propietarios”, agregó.

Por otra parte, indicó que la urgencia de mudarse empezó cuando le pidieron a un albañil revisar la estructura para hacer ajustes y este les recomendó desalojar el lugar.

“Nos dijo que nos mudáramos porque eso estaba muy deteriorado y no se le medía a hacer esa obra. A partir de ahí empezamos a recoger, el jueves busqué un apartamento, pero no me lo han entregado, me lo entregaban hoy”.

Arévalo recomienda que ambas viviendas (los dos apartamentos que salieron de una sola casa) sean evacuadas por seguridad y se les haga el estudio técnico de parte de los dueños, para que no hayan dificultades más adelante. De pronto por el estropicio que hubo, por la caída del techo de un apartamento, puede estar afectada parte de las paredes del que está al lado. Pueden haber paredes rajadas, o el techo, y por seguridad pedimos que sean desalojadas”.