Se entregó presunto asesino de menor en Montería

Como Leonardo Avilez Jerónimo fue identificado el hombre que se entregó a las autoridades, tras confesar que había sido el autor del crimen del menor Samuel Vertel, asesinado en medio de un atraco que ocurrió el lunes anterior en pleno centro de Montería.

El victimario, quien reside en la urbanización La Gloria de Montería, pidió perdón a los padres del menor, el policía jubilado Amín Vertel y Olga Calle, quienes son los propietarios del almacén de repuestos de vehículos que pretendía atracar Avilez.

"Pienso, analizo y acepto mis errores, lo estoy reconociendo. Yo de voluntad me voy a entregar porque pienso que lo que pasó no es justo. Quiero aclarar que no fue mi intención hacerle daño a ese niño. Pido perdón a la familia, me arrepiento de verdad y quiero pagar mis errores", dijo el confeso asesino en una entrevista concedida a El Meridiano, medio que sirvió de garante en su entrega.

Dijo además que quería evitar que le pasara algo a mi familia, toda vez que ha recibido amenazas y tiene dos hijos menores de edad. "Eso me tiene atemorizado y por eso no me podía entregar así, sino reportar todo”, dijo Avilez.

También señaló que había salido de su casa como a las nueve de la mañana con el fin de 'buscar el sustento de su familia', es decir había salido a robar y entró al sitio que pretendía atracar.

"Todo estaba saliendo bien. Tenía encañonado al dueño del local para que me entregara el producido y de pronto, este me apuntó con un arma. Allí fue donde disparé dos veces, pero yo no vi al niño. Jamás hubiera querido hacerle daño. Hubiera sido mejor que me mataran a mí y no a ese niño", dijo minutos antes de ser conducido por la Policía ante la Fiscalía.

En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías con el fin de legalizar su captura, mientras se adelantan las investigaciones con el fin de identificar al cómplice en el atraco.

Hay que indicar que la Policía Metropolitana de Montería había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien le brindara información que permitiera dar con el paradero del responsable del hecho.

El comandante de la institución, coronel Fredy Ahumada, dijo que lo tenían plenamente identificado y que a través de la revisión de las cámaras también habían logrado establecer el número de la placa de la motocicleta en la que llegaron a cometer el atraco.

Por su parte, el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, había señalado que no descansarían hasta dar con el responsable del crimen del menor y pidió que hechos como estos no se repitan jamás en la ciudad.

Sepelio del menor

En medio del dolor, decenas de monterianos han acompañado a los esposos Amín Vertel y Olga Calle a la ceremonia de velación y el sepelio de su pequeño de cinco años de edad, quien estudiaba en el colegio de La Sagrada Familia.

Samuel era el menor de cuatro hijos y se había ido con su padre a acompañarlo en el negocio porque era lunes festivo y tenían una relación muy estrecha.

Varios miembros de la comunidad, especialmente de la institución educativa, están organizando una marcha de repudio para el próximo 20 de octubre para pedir que no muera un niño más en Montería, causa de la ola violenta que se ha desatado en esta sección del país.

