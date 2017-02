Seguirá preso en casa tras causar accidente en el que murieron 7 personas

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bolívar confirmó la sentencia contra Abelino Montañez Castrillón, quien el 30 de agosto de 2014, mientras iba en estado de alicoramiento, causó un accidente en la variante Mamonal-Gambote. Con el tractocamión que manejaba, arrolló a una camioneta. Siete personas que iban en este último vehículo, miembros de una misma familia, murieron. Entre ellos un hombre y sus dos hijos, de 6 y 13 años.

Montañez fue capturado y enviado a una cárcel en Medellín y el 2 de junio del año pasado, luego de realizar un preacuerdo con la Fiscalía, un juez de Conocimiento lo condenó a una pena privativa de la libertad de 52 meses, por el delito de homicidio culposo agravado en concurso homogéneo sucesivo. Al procesado le concedieron el beneficio de prisión domiciliaria porque su defensa argumentó que padecía problemas de salud. Además, el juez indicó que en esos 52 meses no podía cumplir funciones públicas ni conducir vehículos automotores ni motos.

La defensa de las víctimas apeló la decisión, pidiendo que Montañez pagara su pena en un centro carcelario y no con prisión domiciliaria. Indicaba la defensa que los problemas de salud de Montañez no habían sido debidamente acreditados. Además, que había conducido en estado de alicoramiento, pese a que le advirtieron que no lo hiciera y que por ello era un peligro para la sociedad. Tras analizar la petición, la Sala Penal del Tribunal consideró que la prisión domiciliaria y la prohibición de conducir automotores por el término de la pena eran medidas calificables de adecuadas, necesarias y proporcionales para salvaguardar a la sociedad. Referente a lo del estado de salud no acreditado, el Tribunal indicó que “no hubo rastros de dicha fundamentación en la sentencia condenatoria, ni en el escrito de preacuerdos, por lo cual se convence a la Sala que el abogado rebate un argumento que no se utilizó como premisa para conceder el subrogado de marras, por ende no puede tenerse en cuenta para revocar la prisión domiciliaria”. Así, Abelino seguirá pagando su condena con casa por cárcel. Contra la decisión del Tribunal procede el recurso de casación.

Hay que recordar que las personas que murieron en el accidente por el que se procesa a Montañez fueron Darío Quintero Villegas y los dos hijos de este, Kevin y Danna Quintero Gil, de 8 y 13 años. También Dogma Castaño Vallejo y su hija Estefany Arango Castaño; Mónica Tabares Castaño y Gloria Gómez Alzate. Estos vivían en Manga y Alto Bosque.