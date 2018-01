Aún no encuentran cuerpo de bailarín que se ahogó en playas restringidas

El baile era la pasión de Heider Díaz Sandón y por eso era muy conocido en la calle San Martín del barrio Santa María, donde vivía. Allí daba clases de baile a niños del sector. “Desde niño mostró inclinación por el baile. Estuvo en el grupo Ekobios y luego en otro. Ahora daba clases a niños”, recordó Ruth Sandón.

El joven de 22 años iba por sus sueños y su anhelo era hacerle una casa a su madre, pero sus sueños se perdieron en la espuma del mar. El lunes se ahogó mientras se bañaba en una playa restringida para bañistas en Crespo, y hasta ayer su cuerpo aún no era encontrado.

Ruth Sandón contó que el día de la tragedia, en la mañana, Heider fue al puesto de salud en Canapote porque allí le darían trabajo. Sin embargo, le dijeron que regresara el jueves. En la tarde, el joven le dijo a su madre que iba a donde un tío, pero no fue así. Salió y se encontró con unos venezolanos que se acababan de mudar al barrio.

Hizo amistad y se fue con ellos a las playas de Crespo que están detrás del túnel. Mientras se bañaba, empezó a ahogarse. “Uno de los muchachos que lo acompañaba vino a avisar a la casa, dijo que no lo pudo sacar del agua porque no sabe nadar. Parece que el mar estaba muy picado y una ola lo arrastró”, contó la madre del bailarín. Parientes, salvavidas y guardacostas de la Armada se unieron para buscar el cuerpo del joven, pero hasta ayer no aparecía.