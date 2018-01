Sigue la incertidumbre por joven que desapareció en playas de Crespo

“Dónde estás Heider. Te queremos ver”. Era la frase que gritaban familiares, amigos y conocidos de Heider Díaz Sandón ayer en la tarde mientras marchaban exigiéndole a las autoridades que buscaran sin cesar su cuerpo.

La marcha inició a las 4 p. m. en la calle San Martín del barrio Santa María y finalizó en el Túnel de Crespo, cerca de donde Heider fue visto por última vez con unos amigos.

Cinco días

Desde el lunes a las 4:40 de la tarde, su madre Ruth Sandón, no ha podido dormir en paz.

“Yo no sé qué ha pasado. No sé por qué el cuerpo de mi hijo no ha salido a flote, ya mañana (hoy) se cumplen 5 días y nada. No he podido dormir tranquila”, expresó en medio de su dolor.

El segundo de sus 3 hijos y futuro Ingeniero de Sistemas salió el lunes de su casa junto con dos amigos venezolanos que acababa de conocer, pero le dijo a su mamá que iría a visitar a un tío.

“Él me dijo que iba para dónde un tío, como vive más arriba, le dije que se fuera en la bicicleta, pero él me dijo que no y a la hora vino uno de los venezolanos a decirme que se había ahogado”, comentó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas.

Familiares de Díaz

“No están buscando”

La marcha fue programada por sus familiares, quienes aseguran que las autoridades, no están buscando de la manera adecuada.

“Mi esposo dice que ellos no se están metiendo al mar a buscar, por eso marchamos, para que lo busquen como tiene que ser y podamos tenerlo con nosotros”, dijo la señora Ruth.

El día de los hechos, Díaz se fue con dos amigos venezolanos a playa, porque ellos querían conocerla, pero justo en ese momento ocurrió la tragedia.

Según lo que indicó la madre del desaparecido, su hijo se tiró al mar y, al parecer, la marea estaba alta, haciendo que se ahogara.

La Armada Nacional manifestó a través de un comunicado de prensa que “desde el pasado lunes 16 de enero, realizan de manera ininterrumpida operaciones de búsqueda en aguas de Cartagena. Unidades de Guardacostas y un equipo de buzos han realizado diferentes patrones de búsqueda, debido a las condiciones meteomarinas cambiantes, para hallar al joven Heider Díaz, sin resultados positivos hasta el momento. La Fuerza Naval del Caribe continuará la búsqueda con todos sus medios disponibles, modificando los patrones de búsqueda según sea requerido”.