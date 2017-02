Siguen agresiones contra mujeres: joven fue acuchillada por su marido

Hoy, la comunidad se reunirá junto a la Torre del Reloj para orar por la salud de Jasmín Álvarez Romero, quien desapareció luego de tomar un taxi en el sector de La Castellana y 18 horas después fue hallada golpeada y en delicada condición de salud. Mientras rezan por Jasmín, se conoció que en Boston otra joven fue víctima de una agresión salvaje. Se trata de Dary Luz Ruiz Chico, quien fue atacada con una navaja y sufrió doce heridas en distintas partes. Su marido, a quien apodan ‘el Coquito’, es el presunto agresor.

Aún más grave se torna la situación, pues la joven de 21 años asegura que tras la agresión sufrió un aborto. Dary cuenta que vivía hace siete años con ‘el Coquito’, en la casa de los familiares de este, en la calle La Primavera de Boston. Tienen dos hijos, de 2 y 4 años. La joven asegura que este es muy celoso y que, incluso, en varias ocasiones la golpeó. Los problemas llegaron a su punto máximo la semana pasada. “El sábado en la noche a mi marido le mostraron unas fotos de Facebook donde yo estaba con unas amigas, en una fiesta. Él estaba molesto por eso y se lo dijo a la mamá, pero a mí no me reclamó. Me acosté y el domingo en la madrugada, mientras dormía boca abajo, él se me montó y con una navaja empezó a atacarme. Me hizo doce heridas y luego salió corriendo”, explicó Dary.

Dos primas de ‘el Coquito’ socorrieron a la lesionada, quien fue llevada a dos centros médicos donde no la atendieron y finalmente la recibieron en el Hospital Universitario, donde duró varias horas internadas y le suturaron las heridas. “Las heridas más graves las sufrí en una pierna y la espalda. Esta última estuvo a punto de afectarme un pulmón”, concluyó la joven, quien denunció el caso en la Fiscalía y dice que no quiere regresar con su agresor.