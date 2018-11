Silvia Gette Ponce dice que hay más responsables del desfalco a Uniautónoma

La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, dijo que además de las personas detenidas por el presunto desfalco a la Universidad Autónoma del Caribe, faltan otras, que, según ella, estaban en la Sala General y nunca dijeron nada.

En entrevista concedida a Actualidad Noticiosa de Emisoras ABC de Barranquilla, Gette Ponce habló de Tamid Turbay. “A él le dejé como vicerrector cuando ingresé como rectora y lo hice porque lo consideré una persona muy valiosa... por muchos años, hasta que se pensionó, fue el vicerrector; él fue el que hizo los estatutos que regían en el 2003 hasta el 2009 y hasta el 2013, y él sabía, porque conocía muy bien los estatutos, que Ramsés Vargas no cumplía con las condiciones para ser rector y él fue el que propuso a Ramsés Vargas para que fuera rector en propiedad y fue Mariano Romero el que dijo que no lo podía ser porque la rectora en propiedad está en licencia”.

“Muchos están diciendo que fueron 16.000 millones de pesos los que se robaron y desaparecieron en bolsas negras, pero fue mucho más, porque yo de contabilidad no sé y no estaba en la universidad, pero lo de las matrículas de los estudiantes en efectivo, pueda que eso sean los $16.000 millones, pero no nos olvidemos de lo de Miami; no nos olvidemos del señor Henry Herazo, es barranquillero y dicen que es familiar de Ramsés, que hizo mucho en Estados Unidos para desaparecer la universidad de Miami”, agregó.

Seguidamente anotó: “No nos olvidemos de Wilson Vergara, de Patricia Pinilla, que las actas están con las firmas verdaderas de ellos, pero las mías están con un sello y hay otras que no están muy legales mis firmas”.

“No nos olvidemos de mucha gente y de otros familiares. No sé porqué meten a Tamid Turbay y a Orlando Saavedra y los capturan y no capturan a Eduardo Vargas Osorio, quien hizo exactamente lo mismo: recibía la misma plata por estar presente en la Junta Directiva y estaba por los 17 o 18 millones de pesos mensuales”, afirmó.

Aclaró que Patricia Pinilla estuvo como Secretaria General “y en las actas de las que yo me vengo quejando desde el 2013, la firma de ella es la verdadera y la mía no está, siendo que yo le había firmado y en lugar de mi firma hay un sello. Y todos sabemos que un acta tiene valor cuando firma el presidente y cuando firma el secretario”.

“Es algo inverosímil, que por los diez años en los que fui rectora no haya una sola acta firmada por mi persona, firmada por mi puño y letra, porque hasta el 2009 que estuvo Patricia Pinilla en Secretaría General y todo eso, la firma está con un sello y después aparece falsificada. Ahí hay algo muy extraño y por eso tienen que responder, porque si estuvieran las dos firmas falsificadas o con dos sellos, uno puede decir que no tiene responsabilidad, pero que la mía nada más... y a parte, siempre está pegada a donde brilla más el sol, en estos momentos está con la rectora dando órdenes y diciendo quién tiene que trabajar y quién no tiene que trabajar en la Universidad Autónoma del Caribe y si usted entra a la universidad se dará cuenta que todos, estudiantes y demás empleados, están pidiendo la cabeza de Patricia Pinilla y se preguntan porqué la Fiscalía no tiene los ojos puestos en esa señora”, sostuvo.

De Wilson Vergara manifestó: “Él fue el testaferro de Ramsés Vargas en Estados Unidos y también acá. Yo compré muchas propiedades que estaban a nombre de la Universidad. Por ejemplo, compré un apartamento en Cartagena porque íbamos a abrir sede en Cartagena, y si íbamos a tener sede allí era lógico que tuviéramos un sitio, para mí no porque tengo mi apartamento allá, era para que las personas que iban a impartir clases se pudieran quedar en el apartamento. Pero en la época del señor Ramsés Vargas vendieron todo y da la casualidad de que ese apartamento pasó a nombre de Wilson Vergara y da la casualidad que hoy lo está disfrutando la familia de Ramsés Vargas y es como raro... si siguen el certificado de tradición y venta ahí se van a dar cuenta de muchas cosas. Y respecto a todas las sociedades que el señor Ramsés Vargas tiene en Estados Unidos hay muchas que están a nombre de Wilson Vergara”.

De Henry Herazo expresó: “Es una persona que pusieron para sacar a toda la gente que creó toda la Universidad Autónoma del Caribe en Miami. Nosotros la hicimos y había personas muy correctas, muy prestantes que me ayudaron y fueron fundamentales en la creación de la universidad, porque uno debe tener una persona en Estados Unidos que sepa del movimiento, pues este señor (Herazo) inventó un montón de cosas, denunciaron a la persona que estaba administrando, que gracias a Dios se pudo demostrar que esa señora es una persona correcta y honesta, que nunca se quedó con un peso, lo mismo el esposo, y después estuvo en la directiva y venía a cada rato a Barranquilla a no sé qué”.

Gette Ponce agregó: “Tengo entendido que todas esas personas que estaban en la Sala General, que aprobaron todas esas cosas tienen que responder. ¿Cómo puede ser que ahora salga la señora Sandra Devia diciendo que se aprobaron cosas sin que ella supiera? ¿Cómo que no, si ahí están las firmas y un montón de cosas?... ahora, si hacían las actas y después se las pasaban para que todo el mundo firmara y nadie leía, pues también son responsables de ello”.

“En su momento dije que van a tener que liberar a todas las personas que roban celulares para poder poner a todos los corruptos que se robaron la universidad. Miren, la nómina, tengo entendido que hay doble nómina, los que estaban con dos millones de sueldos, a los seis meses tenían bonificaciones y duplicaron sus sueldos, pero con la única condición de apoyar. Y cómo no se va a quebrar una institución con tantos sueldos y tantos nombramientos que no tenían sentido. Todo el mundo sabe que desplumaron a la Universidad Autónoma del Caribe del 2013 en adelante”, terminó diciendo la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe.