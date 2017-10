Sobreviviente cuenta el accidente en el río Magdalena

Kelly Johana Durán Saavedra, de 17 años, madre de un bebé de 5 meses, hace parte de los pasajeras que se salvaron de morir ahogados en el río Magdalena, cuando la lancha en que viajaban se volcó frente al corregimiento El Contento (Cesar).

Como se sabe, el accidente, donde murió una niña de 4 años y 16 personas resultaron heridas, ocurrió el pasado lunes 9 de octubre, después que la lancha partiera de la ciudad de Magangué (Bolívar) con rumbo a la ciudad de Barrancabermeja (Santander del sur).

Según el periódico virtual El Orginal.co, Kelly le contó al personero municipal de San Pablo (sur de Bolívar) Juan Carlos Torres Mejía, que se salvó de puro milagro; y que quedó sin nada, porque todo lo perdió en el hundimiento de la chalupa.

Respecto al accidente relató, que “el chalupero, Daniel Acevedo, iba hablando por celular. Eran las 9:30 de la mañana cuando pasábamos frente a El Contento. De pronto, el conductor se dio cuenta de que había un palo en la mitad del río, pero no soltó el celular, sino el timón. Quiso hacer un zig zag, pero la embarcación ya estaba encima del árbol y el bote se fue hundiendo de medio lado. En cosa de segundos, la chalupa se dio la vuelta, y todo se lo llevó el río. En medio de la confusión, solo me fijé en mi hijo y se lo arrebaté a la corriente, lo levanté como pude y lo tiré hacia arriba. Es como un instinto por sobrevivir, porque mi bebé tragó agua y se puso morado, se me estaba ahogando. Le pedí ayuda a un señor que estaba en la parte superior del bote y escuchó mi llanto. El señor tomó en sus brazos a mi bebe y sentí un alivio. Pero el río nos llevaba a la deriva. No sé de dónde saqué fuerzas, pero me subí al lomo de la chalupa. Unos minutos después, llegó gente del pueblo de Las Pailas y nos socorrieron, gracias a Dios. Me metieron en un bote que me llevó a Gamarra (Cesar). Fui trasladada enseguida al Hospital Olaya Herrera y solo me dieron una pastilla para el dolor”.