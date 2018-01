Su amigo de infancia lo habría matado por $40 mil pesos

Sería un amigo de John Carlos Salas Barrios quien lo mató. La víctima recibió una cuchillada en el pecho, en medio de una riña en el barrio Líbano. El joven tenía 20 años y vivía en el barrio mencionado.

Era el mayor de cuatro hermanos y se ganaba la vida como carretillero en el mercado de Bazurto. Sus parientes dicen que el domingo, a las 8:40 p. m., estaba con varios amigos de infancia en la antigua calle Cívica del Líbano.

“Me dijo que iba caminando cuando se encontró 40 mil pesos en la calle, así que los tomó y nadie se dio cuenta. Luego, llegó su amigo ‘el Yordano’ y le pidió una requisa. John le dijo que por qué, y que si era por la plata perdida, él se la entregaba”, indicó Luz Ayda Barrios, madre de John. Esta explicó que cuando a John le quitaron los $40 mil, ‘el Yordano’ le dio una cuchillada en el tórax. John corrió y llegó a casa de su abuela.

“Me lo encontré de frente. Me dijo: mami me puyó ‘el Yordano’. Me contó lo que pasó y un primo lo llevó al Hospital Universitario, donde murió cinco horas después. No sé si fue que los amigos le tendieron una trampa”, contó entre lágrimas Luz.

La Policía indicó que el presunto agresor fue capturado y conducido a la Fiscalía, y que el problema comenzó porque John habría tomado el dinero que ‘el Yordano’ dio para una botella de licor, por ser el día de su cumpleaños.