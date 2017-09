"Su familia quiere justicia": abogado de parientes de estudiante arrollada

Pese a que fue capturado por la Policía Metropolitana de Cartagena por el delito de homicidio culposo y dejado a disposición de la Fiscalía General, Ricardo Antonio Gutiérrez de Piñeres Albarracín nunca fue llevado ante un juez de Garantías.

Se trata del conductor de la ambulancia que el viernes de la semana pasada arrolló y mató a la estudiante del Sena Kelly Palacio González, cuando esta cruzaba por el carril del solobús en la avenida Pedro de Heredia, diagonal a Tecnar. Al instante, la Policía Metropolitana detuvo al conductor de la ambulancia, quien tiene 36 años, por el delito de homicidio culposo.

Este fue llevado ante un fiscal, pero el funcionario decidió que la situación no ameritaba llevarlo a audiencia ante un juez de Garantías, porque no había circunstancias de agravamiento, dado que por sí solo el delito de homicidio culposo es excarcelable, pues no supera los 4 años de prisión.

Tuvo en cuenta que al conductor le hicieron la prueba de alcoholemia y dio negativa, es decir, que no había consumido una gota de licor cuando ocurrió el hecho. Tampoco estaba bajo efectos de drogas alucinógenas y no huyó del lugar de la tragedia. Se quedó y le prestó asistencia a la estudiante, como lo indican las indagaciones de la Policía Metropolitana.

Por todas esas razones, fue dejado en libertad, pero seguirá ligado al proceso investigativo, pues las autoridades evalúan qué medidas se tomarán contra el conductor o la empresa para la que trabaja, dado que no había pedido permiso para transitar por el solobús cuando ocurrió el accidente, y la ambulancia tampoco tenía permiso para circular en la ciudad.

“El conductor quedó libre, pero sigue inmerso en el proceso. La Fiscalía tendrá treinta días para hacerle una audiencia de imputación o desistir de la investigación en su contra. Lo que quiere la familia es que se aclare lo que pasó y que haya justicia. También que el Distrito tome las medidas necesarias para que casos como estos no vuelvan a suceder”, explicó Clemente Enrique Canabal Montero, abogado de la familia de Kelly Palacio.

La familia de la joven vive una etapa dolorosa, pues además de asumir el duelo (la joven fue enterrada el domingo), deben afrontar el proceso legal que empezó por la muerte de esta.