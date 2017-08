Su pareja la habría acuchillado porque fue a visitar la tumba de su ex

“Eres un mentiroso. Tú nunca vas a cambiar, te voy a dejar”. Eso le dijo Vivienis Ucros Luna a su marido el lunes, a las 9 de la mañana, dentro de la vivienda donde residían, en el sector 19 de Febrero de El Pozón.

Según contó la madre de la mujer, el hombre se llenó de rabia y cogió un cuchillo con el que, presuntamente, hirió a Vivienis.

“Los problemas entre ellos empeoraron desde el 19 de agosto. Ese día ella salió al cementerio a visitar la tumba del exmarido, a quien mataron hace un año. A Jorge eso no le gustó y comenzó a celarla”, contó Viviana Luna, madre de la herida.

Según su relato, desde ese día Jorge comenzó a perseguirla y a agredirla verbalmente, por lo que Vivienis se fue de la casa y se refugió donde una vecina. Luego, se fue a donde su madre. “Ella estuvo dos días en mi casa, en el sector La Florida, pero él la fue buscando y ella le creyó el cuento de que cambiaría, por eso regresó y ahora pasa esto”, dijo.

Viviana contó que el hecho ocurrió el lunes cuando los tres hijos de Viviana (frutos de otra relación), estaban en el colegio.

Al parecer, luego de varias discusiones, el compañero sentimental de Ucros Luna se llenó tanto de rabia, que le dijo que si ella no era de él, no era de nadie y por eso la habría atacado. “La hirió con un cuchillo de cocina. Después de herirla, ella me dice que la dejó ahí mientras la sangre corría por su cuerpo. Mi hija le suplicaba que la ayudara, que la llevara al médico, pero él no lo hacia”, recalcó.

Todo indica que después de media hora, el supuesto agresor alzó en brazos a Vivienis y la llevó al CAP de El Pozón, de donde fue trasladada a la Clínica Madre Bernarda, donde se recupera. El hombre no ha dado la cara y la afectada le dijo a sus familiares que no quiere regresar con él y que denunciará lo ocurrido en la Fiscalía.