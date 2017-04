Diez muertos en desplome de edificio en Blas de Lezo

A diez sube la cifra de personas fallecidas durante el desplome del edificio en construcción en el barrio Blas de Lezo.

Tres cuerpos más fueron hallados en las labores de remoción de escombros durante la madrugada de este viernes. El comandante del Cuerpo de Bomberos, José Magallanes, confirmó esta información, al tiempo que aclaró que las labores de búsqueda seguirán sin descanso, pero que al menos la remoción de escombros tardará tres días.

Dos de las tres nuevas víctimas fatales fueron identificadas por los familiares que se hallaban en el sitio como Edgar García Quintana y Manuel Quintana.

Bomberos de Santa Marta y Bogotá apoyan el trabajo de la búsqueda de sobrevivientes o de los cuerpos sin vida que se encuentren bajo los escombros.

Uno de los rescatados ayer manifestó que tenía tres días de estar trabajando en la obra y que entre los trabajadores que tenían más tiempo se escuchaba decir que la estructura estaba cediendo, pero que no se sentían escuchados ante esta inquietud.

El hombre explicó que la edificación se vinó abajo en un segundo y no le dio tiempo a nadie de salir del inmueble. "El edificio de movió, luego se rajó y por último se vinó abajo. Yo estaba en el cuarto piso y cuando sentí que se movió me tiré sin pensarlo dos veces, pero estaba amarrado así que caí en el segundo piso. Fue tremendo sentir como me caía ese concreto encima. Gracias a Dios estoy con vida", dijo el rescatado.

El joven explicó además, que él calcula que duró unos 40 minutos atrapados entre los escombros y que podía estar enterrado más o menos un metro. "Yo alcanzaba a ver la luz por una rendija que quedó entre las piedras", dijo.

En el sitio de los hechos han permanecido toda la noche los familiares de los obreros que trabajaban en la construcción; algunos han confirmado que había menores de edad y venezolanos trabajando en la obra.