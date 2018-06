Sus vecinas la matan a puñaladas en la urbanización Los Comuneros

Por: Valeria Viaña Padilla

La tristeza y la impotencia se apoderaron por completo de la familia Hernández Herrera, en la urbanización Los Comuneros.

Ambos sentimientos permanecen intactos desde que mataran con puñal y a punta de patadas a su pariente Vicky María de Hernández Herrera, de 58 años, durante una riña entre vecinos. Al parecer, las responsables de todo son dos mujeres, madre e hija. El hecho ocurrió la madrugada del lunes.

Q’hubo se dirigió hasta la casa de esta familia, luego de que se realizaran las exequias de la víctima fatal.

Con ojos llorosos, pero con la conciencia tranquila, estaba Kathy Hernández Herrera, una de los 4 hijos de la víctima, quien le contó en exclusiva a este diario como ocurrió el suceso.

“Esas mujeres tienen que pagar”

“Kathy, Kahty. Vente que llegaron los del Q’hubo. Este es el momento para que hables y digas lo que pasó”, exclamaban los vecinos y demás familiares, quienes llegaron a la casa para el velorio. Todos estaban vestidos como la ocasión ameritaba.

Al salir, agarrada del brazo por un familiar mientras secaba sus lágrimas, Kathy respiró profundo y dijo: “a mi mamá no la mató un hombre, fueron dos mujeres, madre e hija, porque nos tienen envidia”, y así inició el relato.

Lo que pasó

“El domingo por la noche estábamos departiendo en familia en la terraza de nuestra casa, igual que muchos por el barrio, no hubo picó. De repente, tres mujeres vecinas (mamá, abuela e hija) se paseaban frente a la casa tirándonos puya y se reían. Como no les prestamos atención sacaron un balde de agua sucia y nos mojaron”, relató Kathy, y agregó que “yo corrí a buscar un balde de agua limpia para quitar esa maleza, pero eso impulsó a las vecinas a desquitar su rabia con nosotros y una de ellas me dijo: ‘deja, que esa la tienes conmigo’ y salieron a buscar cuchillos y machetes para atacarnos, incluyendo al yerno”, comentó.

Esas armas, siguió relatando, las repartieron entre ellos para el principal y mortífero ataque.

“Cuando tenían los cuchillos entraron a nuestra casa y ahí fue que mataron a mi mamá”, señaló la familiar.

Durante la aparente pelea, dos de las tres mujeres mataron a la señora propinándole dos puñaladas certeras, mientras que otro familiar fue agredido con machete en una pierna y cerca de su cuello.

Familiares y vecinos que fueron testigos del hecho, piden justicia. El caso está en manos de la Fiscalía y se esperaba que empezaran las investigaciones para saber lo sucedido.