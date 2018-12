Suspenden audiencia preparatoria del juicio oral contra la “Bestia del Matadero”

La audiencia preparatoria del juicio oral que se le iba a realizar este lunes a Lebith Rúa Rodríguez, conocido como ‘La Bestia del Matadero’, fue suspendida porque el abogado de oficio que le puso el Estado no estuvo presente cuando llegó el juez a la Sala 17 del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y quedó aplazada para el 25 de enero de 2019.

La audiencia estaba programada para las 8:30 de la mañana, primeramente, luego para las 9:30 a.m., pero el juez llegó a las 11:00 a.m. al recinto. Este atraso del Juez Penal Único Especializado del Circuito de Barranquilla, fue aprovechado por el abogado que le puso la Defensoría de Pueblo retirarse y cuando el togado llegó, ya no estaba.

Sin la presencia del abogado defensor, pero con la presencia de la Fiscalía, el Juez tomó la decisión de postergar la audiencia preparatoria del juicio oral contra Lebiht Rúa Rodríguez para el 25 de enero de 2019, a las 8:30 de la mañana.

‘La Bestia del Matadero’, está sindicado de haber desparecido, violado y luego asesinado a la joven estudiante del Sena, Gabriela Romero Cabarcas, en hechos ocurridos entre el 24 de noviembre de 2017, cuando citó a la joven a un centro comercial en los límites de Barranquilla y Soledad, y el 14 de diciembre del mismo añoº, cuando fue detenido por miembros del CTI de la Fiscalía.

Según los datos recopilados por la Fiscalía, Lebith Rúa Rodríguez había contactado a joven estudiante mediante las redes sociales, por allí le habló de un supuesto trabajo y la citó al centro comercial. Luego de charlar con la joven, al parecer con engaños, la llevó hasta un lugar enmontado cercano al corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de Malambo, Atlántico. Estando allí, habría abusado sexualmente de ella y posteriormente la asesinó.

El cuerpo de la Gabriela Romero Cabarcas fue encontrado por las autoridades y desde entonces se emprendió una búsqueda de ‘La Bestia del Matadero’, hasta el 14 de diciembre cuando fue detenido por las autoridades. Luego de la legalización de captura y en la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento el juez lo envío a la cárcel Modelo de Barranquilla, de donde fue luego enviado a la cárcel de mediana y máxima seguridad La Tramacúa de Valledupar, donde permanece y desde allí es trasladado hasta Barranquilla y Soledad, donde se le siguen casos por abuso sexual contra menores de edad y de otras mujeres de este departamento.

Este lunes era esperado en Barranquilla para la audiencia preparatoria, pero se desconoce porqué no se trajo. Se resolvió hacerla de manera virtual. El mismo Rúa Rodríguez dijo que iba a pedir explicaciones al juez porqué no se hizo esa diligencia, pero como no se llevó a cabo, no pudo hacerlo.

HABLÓ LA MADRE DE GABRIELA

Luzdivina Cabarcas, madre de la joven Gabriela, se mostró contrariada con todo lo que está pasando con este caso “porque acá estuvo la Fiscalía, el abogado defensor llegó, pero luego se fue y el juez, aunque tarde, llegó. Al aparecer el abogado defensor renunció y eso hace que se postergue la audiencia para el 25 de enero, espero que en esa fecha todo se dé dentro de la normalidad”.

También se cuestionó el hecho porqué no se trajo a Lebith Rúa desde Valledupar, “siendo que mañana martes tiene una audiencia condenatoria en el municipio de Soledad, también por un caso de abuso contra menor. Seguramente no vino porque es un cobarde, porque le gusta meterse con mujeres que no se pueden defender”.

Además del 25 de la audiencia del 25 de enero de 2019, Lebith Rúa deberá comparecer el 22 de febrero a otra audiencia programada para ese día, también relacionada con este caso.