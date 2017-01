Taxi se prende en llamas cuando transitaba por Blas de Lezo

Momentos de pánico vivieron el conductor de un taxi y un pasajero, cuando hacia la 1:30 de la mañana de este domingo el vehículo en el que se transportaban se encendió en llamas cuando pasaban por la Avenida Kennedy del barrio Blas de Lezo, a la altura del Centro de Atención Primaria (CAP).

La emergencia fue reportada al Cuerpo de Bomberos de la ciudad, que de inmediato acudió al lugar con una máquina de la estación de Santa Lucía para sofocar las llamas.

Jair De Jesús Castillejo Pérez, conductor del vehículo de servicio público de placas PER 586 de Cartagena, relató la angustia que vivió cuando intentaba apagar el incendio. Por fortuna, no hubo heridos. El pasajero resultó ileso.

"Yo venía andando y de repente salió la llamarada. Me bajé, usé los extintores, pero no alcancé a pagar el incendio. No sé qué pudo producir el incendio, si un cortocircuito o un escape", comentó.

Castillejo pidió a las autoridades el envío de una grúa para recoger el carro que no es de su propiedad y el cual quedó incinerado en toda la parte delantera.