Taxista se ensañó contra un pasajero, lo golpeó salvajemente y le cortó la cara

Con el rostro desfigurado y moretones por todo su cuerpo quedó el joven José David Ibarra Sosa tras ser atacado salvajemente por el conductor de un taxi colectivo, en hecho ocurridos en el barrio Daniel Lemaitre, ayer lunes a las 6:20 de la tarde.

Al llegar al sitio conocido como Favipan, Ibarra pidió la parada y al bajarse y cerrar la puerta del carro ésta sonó durísimo, cosa que molestó al taxista quien comenzó a agredir verbalmente al muchacho.

Entre palabras, el taxista amagó con bajarse del carro y el jóven en una acción rápida le cerró la puerta y salió corriendo, pero el chofer logró bajarse y con un palo lo golpeó repetidamente hasta reducirlo al pavimento.

Enfurecido y descontrolado, el sujeto partió una botella y con el pico se ensañó contra el joven propinándole varias heridas en el rostro.

El ataque cesó debido a la intervención de los vecinos que al darse cuenta que la víctima se trataba de una persona conocida en el sector se fueron lanza en ristre contra el taxista.

"Yo solo me acuerdo hasta cuando me estaba cortando la cara, de ahí perdí el conocimiento, no sé, pero cuando reaccioné ya estaba en la clínica San José de Torices. Mi caso es el resultado de la intolerancia, de un bandido disfrazado de taxista. Es posible que yo haya cerrado la puerta con un poco de fuerza, pero como se trataba de un carro viejo al que los cauchos de la puerta no le servían sonó duro. Eso a él lo llenó de rabia y empezó gritarme vulgaridades y yo le respondí: "aja y ahora qué", pero cuando vi que él iba a bajarse del vehículo me dio miedo que fuera a golpearme con una cruceta o algo y le cerré la puerta velozmente y salí corriendo; eso lo descontroló y me persigió jalándome por el bolso que yo traía colgado".

José David Ibarra Sosa venía de su trabajo y se dirigía a su casa, cercana al lugar donde sucedió la agresión. En la clínica fue intervenido quirurjicamente por un cirujano plástico. Solamente en la herida que tiene en el pómulo fue necesario cogerle 60 puntos.

El taxista, identificado como Víctor Manuel Torres Pérez, de 47 años y más conocido como 'el Poto', fue capturado por la Policía, que impidió que fuera linchado por la comunidad. La abogada de la víctima, Claudia Meza, precisó que pedirá a la Fiscalía que sea sindicado por tentativa de homicidio y no por lesiones personales ya que con su actuar desmostró que tenía una clara intención de matar a Ibarra.