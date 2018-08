“Te doy la misma cuota y ya van a venir amaestradas”: los audios de 'Madame'

Tristemente célebre se ha vuelto en la ciudad el sobrenombre ‘la Madame’. Son muchas las notas en los medios de comunicación sobre la red a la que pertenecería la mujer a la que llaman así, pero sobre todo son muchísimos los comentarios y memes que circulan en las redes sociales respecto a la que las autoridades señalan de ser la mayor proxeneta de Cartagena.

Esta cayó hace pocos días en medio de una operación denominada Vesta I, orquestada por la Fiscalía General, la Dijín de la Policía, Migración Colombia y la agencia estadounidense HIS. Junto a ‘la Madame’ cayeron otras 17 personas que harían parte de redes de proxenetas, entre ellas un excapitán de la Armada que accedía sexualmente a niñas de entre 12 y 14 años, y luego les tatuaba su nombre.

Casi todas estas personas fueron llevadas ante jueces y aseguradas con cárcel. Solo un israelí fue cobijado con detención domiciliaria tras ser capturado en la Casa Benjamin por tráfico de drogas. Cumplía la medida en un apartamento en El Laguito, pero el domingo las autoridades informaron que se había evadido del lugar y que huyó a México. Sin embargo, Bonen Asaf fue detenido por las autoridades de ese país luego de un seguimiento de Migración Colombia. Fue devuelto a Cartagena y capturado por fuga de presos. Ahora pedirán cárcel para él.

Y mientras los procesos contra los 18 asegurados avanza, siguen conociéndose detalles de ‘la Madame’, cuyo nombre de pila es Liliana del Carmen Campos Puello y tiene 47 años.

Dos nuevos audios de las interceptaciones que le hicieron las autoridades a la red a la que estaría vinculada salieron a la luz pública. En uno de ellos, la mujer habla por teléfono con un turista, quien le dice que necesita trabajadoras sexuales para una fiesta en Cancún:

‘Madame’: hola, con quien habló.

Turista: con *Marcos, de México, ¿cómo estás?.

‘Madame’: bien mi amor ¿y tú, estás en Cartagena?

Turista: ¿Cómo está Cartagena?, ¿bonito todavía?

‘Madame’:hermoso, y unas modelos divinas mi amor

Turista: Voy a playa de El Carmen o hacia Cancún -México- con unos amigos a una despedida. ¿Tienes contactos allá que me mandes?

‘Madame’:Te voy a decir la verdad, las niñas en Cancún están cobrando mucho dinero, a ti te queda más fácil yo mandártelas de aquí. Les compras su pasaje y te doy la misma cuota que pagas en Colombia, y ya van a venir amaestradas, porque por las de Cancún no te puedo responder.

Turista: ¿Cuánto?

‘Madame’: Lo mismo que tú me pagas por las 24 horas, 600 dólares por niña. Y allá -en Cancún- están cobrando por dos horas 600.

Y en otro de los audios de interceptaciones telefónicas, la mujer habla con una trabajadora sexual que debe viajar a encontrarse con un cliente en el exterior:

‘Madame’: Quiero que te desconectes de lo que esté al rededor y no hables, sino que te enfoques en lo que te voy a decir. Número uno, haces check in, te vas para tu sala, abordas en Panamá. Estás preparada cuando llegues a Panamá. Pero tú no conoces a nadie. Tú no conoces a Liliana Campos, tú no conoces a nadie. Da otra versión, tú la cambias. ¿Qué vienes a buscar?, vengo de vacaciones. ¿Tienes amistad acá?, sí, tengo algunas amigas y probablemente me encuentre con un novio que yo conozco hace muchos años acá, pero no está seguro si viaja hoy o mañana. Americanos. Nada de nervios. A mí tenme -en los contactos del celular-, pero tenme con otro nombre, pon Gustavo. A mí no me borres porque tienes que tener conversación conmigo cien por ciento.

Trabajadora sexual: Te borro y te guardo en las notas

‘Madame’: cuando llegues a Bahamas, ahí citas la dirección de La Villa.

Liliana Campos deberá enfrentar el proceso que se libra en su contra encerrada en la cárcel para mujeres de San Diego, un modo de vida muy distinto, pues estaba acostumbrada a lujos, yates y fiestas en islas.

La Fiscalía tendrá hasta 90 días para presentar el escrito de acusación en su contra por los delitos que le fueron imputados: trata de personas, concierto para delinquir e inducción a la prostitución.

Se espera que tras la captura de ‘Madame’ y el resto de personas que cayeron en Vesta I, se haga una segunda fase de dicha operación y se realicen más capturas.

La Fiscalía indicó que por primera vez se hicieron efectivas peticiones de extradición contra cuatro extranjeros que fueron identificados porque habrían pagado para tener relaciones sexuales con menores en Cartagena, en torno a la operación Vesta I. Los investigados son dos estadounidenses, un alemán y un argentino.