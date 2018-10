"Te voy a dejar ciego": un hombre amenazó a otro con echarle ácido y cumplió

La visita a unos familiares se convirtió en la peor pesadilla que pudo tener en su vida un hombre que fue víctima de ataque con ácido en un brazo y parte de la cabeza. Constantemente fue insultado y amenazado por su agresor, que para él es un completo desconocido, según explicó a las autoridades.

El afectado contó que el lunes fue hasta el barrio La Esperanza a visitar a unos familiares, tal como era su costumbre para departir con ellos. Al llegar al sitio todo era tranquilidad y alegría, pero la situación cambió de un momento a otro, pues el presunto agresor, identificado como Fabián de Jesús Rodríguez Polo, comenzó a lanzarle insultos.

“A ese señor yo no lo conozco y aun así empezó a insultarme y a decirme una cantidad de cosas. Incluso me amenazó de muerte y después me dijo que iba a dejarme ciego y a quemarme la cara con ácido”, expresó a las autoridades el denunciante, quien añadió que a pesar de los gritos no le prestó atención al hombre, pues creyó que lo hacía porque estaba borracho.

Ya se iba para la casa

Los insultos y amenazas siguieron por varios minutos más y preocupaban al afectado porque notó que el hombre insistía en los improperios, de hecho, estos crecían. Tanto fue el temor de la víctima que a pesar de la insistencia de sus parientes para que se quedara un rato más y le hiciera caso omiso al hoy detenido, este decidió irse porque no aguantaba más los insultos y gritos de que era objeto.

Cuando salió de la casa, inmediatamente fue abordado por el presunto agresor, quien sin pensarlo dos veces, sacó de su bolsillo un frasco y le arrojo el contenido a la cara. Este solo pudo reaccionar cubriéndose con su brazo izquierdo, pero fue inútil, pues el líquido cayó en parte de su cabeza y brazo izquierdo.

Los familiares del herido cuando se percataron de lo sucedido llamaron a la policía que de inmediato detuvo a Fabián y tras requisarlo le encontraron un frasco con el líquido que, al parecer, fue el que le lanzó a su víctima. Seguidamente lo pusieron a disposición de la Fiscalía para que un juez de control de garantías le definiera su situación judicial, por lo que tras las audiencias preliminares fue cobijado con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario y enviado a Ternera, por el delito de lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares.

Por su parte, a la víctima la llevaron hasta el CAP de La Esperanza y de allí lo remitieron a otro centro médico de mayor complejidad.

“Que no salga pronto”

Aunque el presunto agresor se encuentra detenido en Ternera, los familiares esperan que no salga de ahí, pues consideran que es un peligro para la sociedad ya que la víctima no lo conocía y pese a esto recibió el ataque.



